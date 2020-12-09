Главным достижением Украины в урегулировании конфликта на Донбассе в 2020 году является режим прекращения огня. Кроме того, в этом году удалось провести несколько обменов пленными между Украиной и Россией.

В Украину удалось вернуть не только военных, но и людей, которые находились в заключении в России и на территории оккупированных Донетчины и Луганщины. Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин рассказал в интервью ТСН.

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Что мы потеряли? Первое и главное – мы потеряли четырех наших защитников. Но, в 10 раз уменьшились боевые потери, потому что в прошлом году в это время мы получали известия о потере наших ребят и девушек каждые 72 часа,

– подчеркнул Костин.

Что еще сказал Костин

Жизнь каждого украинского военного – неоценима.



Украинская сторона потеряла темп. Активная деятельность Украины в ТКГ вызвала сопротивление в России. Уже примерно с июля – августа "переговоры в политической подгруппе и формате ТКГ практически не продвигаются со стороны политического урегулирования".



Работа в начале года была довольно оптимистичной. Однако впоследствии Россия просто заблокировала процесс.

Обратите внимание! С 27 июля 2020 года на Донбассе продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты постоянно его нарушают. Подробнее читайте здесь.