Что получили и что потеряли: в ТКГ подытожили 2020 год на Донбассе
Главным достижением Украины в урегулировании конфликта на Донбассе в 2020 году является режим прекращения огня. Кроме того, в этом году удалось провести несколько обменов пленными между Украиной и Россией.
В Украину удалось вернуть не только военных, но и людей, которые находились в заключении в России и на территории оккупированных Донетчины и Луганщины. Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин рассказал в интервью ТСН.
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Что мы потеряли? Первое и главное – мы потеряли четырех наших защитников. Но, в 10 раз уменьшились боевые потери, потому что в прошлом году в это время мы получали известия о потере наших ребят и девушек каждые 72 часа,
– подчеркнул Костин.
Что еще сказал Костин
- Жизнь каждого украинского военного – неоценима.
- Украинская сторона потеряла темп. Активная деятельность Украины в ТКГ вызвала сопротивление в России. Уже примерно с июля – августа "переговоры в политической подгруппе и формате ТКГ практически не продвигаются со стороны политического урегулирования".
- Работа в начале года была довольно оптимистичной. Однако впоследствии Россия просто заблокировала процесс.
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