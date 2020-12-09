Министр обороны Андрей Таран заявил, что реформа и развитие Вооруженных сил по стандартам НАТО является приоритетом и залогом победы в противостоянии с агрессией Кремля.

Детали заявления Тарана

Как отметил министр обороны, успех оборонной реформы в партнерстве с государствами-членами НАТО сегодня для Украины является особенно важным. Соответствующее заявление Тарана опубликовала пресс-служба Минобороны.

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За время после Парижского саммита в декабре 2019 года Украина успела получить "специальныйˮ статус и стала особым партнером НАТО с расширенными возможностями. Все это делает нас более способными в противостоянии российской агрессии и усиливает наши переговорные позиции на международном уровне, в частности в нормандском формате,

– подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский последовательно ищет дипломатические решения для мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Именно поэтому нормандский формат должен оставаться частью общей стратегии восстановления территориальной целостности Украины.

Также Таран напомнил, что украинские военные пятый месяц подряд соблюдают режим прекращения огня на всей линии соприкосновения на Донбассе.

"Сейчас режим прекращения огня в целом сохраняется, хотя фиксируют и его нарушения, в частности с трагическими, к сожалению, для нас последствиями", – отметил министр.

Обратите внимание! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокативны, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь.

К сожалению, с начала всеобъемлющего перемирия в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных, также были и небоевые потери. Со списком всех погибших в 2020 году можете ознакомиться по этой ссылке.