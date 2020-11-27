Основными направлениями деятельности Службы безопасности Украины должны стать защита национальной безопасности, борьба с терроризмом и обеспечение конституционного строя государства. Свои усилия ведомство будет направлять на предотвращение преступлений, а не на расследование уже совершенных правонарушений.

Такие изменения предусматривает доработанный депутатами законопроект по реформированию СБУ. Отмечается, что борьба с организованной преступностью, преступлениями в сфере экономики, коррупцией, останется в функционале ведомства только в контексте защиты национальной безопасности. Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Изменится философия спецслужбы

Завитневич отметил, что основные усилия ведомство должно сосредоточить на опережении преступлений. Современные гибридные войны ведутся "прокси" силами, то есть частными военными компаниями с использованием террористических организаций и транснациональных преступных группировок. Поэтому контрразведывательное обеспечение всех ветвей власти и жизненно важных национальных интересов, борьба с терроризмом и защита конституционного строя должны стать основными направлениями деятельности СБУ.

Все остальное – борьба с организованной преступностью, преступлениями в сфере экономики, коррупцией и прочее, подчеркиваю, исключительно через призму указанных выше направлений,

- добавил председатель профильного комитета парламента.

Сократили все несвойственное и оставили прямой функционал

В доработанном законопроекте больше нет статьи, которая касалась контрабанды древесины и лесоматериалов. По мнению Заветневича, такое сужение подследственности необходимо для трансформации ведомства в спецслужбу.

Глава СБУ раскритиковал законопроект

Иван Баканов 13 ноября отметил, что вопрос реформирования СБУ сейчас стал слишком политизированным, а разработанный депутатами проект не способствует усилению национальной безопасности.

Он добавил, что финальную редакцию текста никто из членов комитета не обсуждал с СБУ. По его мнению, такая "реформа" не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым так стремится Украина. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента.

Если СБУ лишат функции досудебного расследования и передадут эти полномочия другому органу, то это повлечет дублирование компетенций. Также будет невозможно проводить надлежащее расследование, поскольку подследственные СБУ дела имеют свою специфику.

Кроме того, отметил Баканов, из задач, функций и полномочий СБУ законодатели изъяли все положения, которые касаются экономики.