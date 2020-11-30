Президент Украины Владимир Зеленский предложил отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО). Также он предлагает снизить штрафы и отменить возмещения недовольным покупателям. На такие уступки Зеленский идет из-за введенного карантина.

Соответствующий законопроект №4439 Зеленский подал в Верховную Раду. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также "Дайте ФЛП работать": предприниматели пикетировали Верховную Раду

В объяснительной записке к проекту отмечается, что такая необходимость возникла из-за введения карантина для борьбы с COVID-19 и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.

Что предусматривает законопроект Зеленского

Отсрочить с 1 апреля 2021 года по 1 января 2022 года обязательное применение РРО для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов.

Отменить штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и при отсутствии предварительного программирования товаров в РРО.

Продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона по использованию программных регистраторов расчетных операций.

Ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение при предоставлении дистанционных услуг, расчетов за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Рада провалила голосование за законопроект о ФЛП

Народные депутаты 17 ноября не проголосовали за законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Его не смогли принять за основу. За отсрочку проголосовали всего 17 парламентариев, против – 228.

В этот же день под стенами парламента снова собрались ФЛП. Люди выступали против введения кассовых аппаратов.

Больше информации о введении кассовых аппаратов в Украине ищите по ссылке.