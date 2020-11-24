На Донбассе боевики 4 раза нарушили "тишину": стреляли из гранатомета
Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 23 ноября 4 раза нарушили режим тишины. На провокации врага украинские военные ответный огонь не открывали.
Ситуацию в зоне проведения Операции Объединенных сил контролируют украинские военные. Об этом штаб ООС сообщил в утренней сводке.
К теме Переговоры по Донбассу пройдут 24 ноября: что обсудят в ТКГ
Где стреляли боевики
- Оккупанты стреляли из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку от Красногоровки.
- Кроме того, вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военных выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
- Боевики дважды стреляли из гранатомета в районе населенного пункта Водяное.
К счастью, в результате действий противника никто из украинских военных не пострадал.
Что происходит на Донбассе 24 ноября
С начала суток 24 ноября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Заметим, за сутки 23 ноября боевики 6 раз нарушили режим тишины.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью