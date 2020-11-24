Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 23 ноября 4 раза нарушили режим тишины. На провокации врага украинские военные ответный огонь не открывали.

Ситуацию в зоне проведения Операции Объединенных сил контролируют украинские военные. Об этом штаб ООС сообщил в утренней сводке.

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Где стреляли боевики

Оккупанты стреляли из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку от Красногоровки.

Кроме того, вблизи Авдеевки враг провоцировал украинских военных выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Боевики дважды стреляли из гранатомета в районе населенного пункта Водяное.

К счастью, в результате действий противника никто из украинских военных не пострадал.

Что происходит на Донбассе 24 ноября

С начала суток 24 ноября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Заметим, за сутки 23 ноября боевики 6 раз нарушили режим тишины.

Обратите внимание! На Донбассе с 27 июля продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на договоренности, пророссийские боевики систематически нарушают перемирие. Преимущественно они стреляют неприцельно, поэтому украинские военные не открывают ответный огонь. Подробнее о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала