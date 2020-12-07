На Донбассе сохраняется тишина, – штаб ООС
На Донбассе в течение суток 6 декабря было спокойно. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил – стабильная. Ее полностью контролируют подразделения ВСУ.
На Донбассе наблюдается тишина
Пророссийские боевики не нарушали режим тишины и не обстреливали позиции украинских военных. Об этом пресс-служба штаба ООС сообщила в утренней сводке.
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Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению,
– подчеркнули в ООС.
Что происходит на Донбассе 7 декабря
По данным штаба, в течение 6 декабря и по состоянию на 7 часов утра 7 декабря на всей линии разграничения наблюдается тишина.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают соблюдать условия режима прекращения огня. Кроме того, они готовы мгновенно реагировать на любые изменения ситуации.
Отметим, накануне, 5 декабря, российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили договоренности. В частности, они стреляли из противотанковых ракетных комплексов, подствольного гранатомета стрелкового оружия и тому подобное.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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