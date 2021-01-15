Накануне Палата представителей США во второй раз объявила импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе. Сайт 24 канала напоминает, что такое импичмент и как происходит эта процедура в США и Украине.

За неделю до того, как действующий президент Дональд Трамп официально покинет пост президента США, Палата представителей Конгресса большинством голосов приняла резолюцию о его импичменте. Таким образом Трамп стал первым американским лидером, который удостоился такой "чести" аж два раза.

На этот раз действующего президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о роли Трампа в штурме Капитолия его сторонниками. Они ворвались в здание 6 января, когда там должны были проходить дебаты по результатам выборов. Заседание пришлось прекратить, а конгрессменов эвакуировали.

Существует вероятность, что Сенат просто не успеет проголосовать за импичмент до конца президентской каденции Трампа. Однако этот вопрос могут продолжать изучать и после 20 января. Тогда, в случае принятия импичмента, Трамп может потерять пенсию для бывших президентов в размере более 200 тыс. долларов и возможность снова баллотироваться на этот пост.

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Сайт 24 канала рассказывает, что такое импичмент и чем отличается процедура в Украине и США.

Что такое "импичмент"?

Это – процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента, как правило – досрочное прекращение полномочий президента или другого высокопоставленного лица и отстранение его от должности. Разные страны отдельно определяют процедуру импичмента. В демократических государствах это – один из элементов контроля над властью, необходимый для сохранения стабильности общественного и конституционного строя.

Процедура импичмента в Украине

23 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1012 об импичменте президента. До этого процедура была прописана несовершенно.

Согласно документу, импичмент является внесудебным конституционным процессом, который регулируется Конституцией Украины, регламентом Верховной Рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Оно должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии. Подписи депутаты могут отозвать.



Как происходит импичмент президента / инфографика 24 канала

Если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, глава парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще – от имени парламента просит прощения у президента.

Процедура импичмента в США

В США импичмент – это конституционный процесс, согласно которому Конгресс предъявляет обвинение президенту, вице-президенту или другим гражданским служащим США, которые, вероятно, совершили противоправные действия. Именно Конгресс наделен полномочиями устранять вышеназванных лиц с занимаемых должностей. Формально каждый член Палаты общин вправе инициировать начало процедуры импичмента.

Для начала этой процедуры нет четкой формулировки того, насколько тяжелыми должны быть противоправные действия, совершенные высокопоставленным лицом. И именно завершение ее во многом зависит не столько от юридического толкования, как от распределения сил в Конгрессе.

Если основания признаны достаточными, профильные комитеты Палаты представителей объявляют запрос на расследование. В рамках расследования слушают свидетелей, оценивают материалы доказательств и, при необходимости, определяют обвинения.

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После формулировки обвинений, их должен рассмотреть Конгресс в полном составе. Обвинение могут ставить на голосование как по отдельности, так и все вместе. В случае, если решение набирает большинство голосов, дело передается в Сенат.

Рассмотрение в Сенате по своей сути напоминает суд. Здесь проводятся перекрестные допросы, выступают защитники и обвиняемый. Во время процедуры импичмента главным в Сенате является глава Верховного суда США. Только выслушав аргументы всех сторон, сенаторы принимают решение по каждому из пунктов обвинений. Если "за" голосует по меньшей мере 2/3 состава Сената, импичмент считается объявленным. Результат – отставка чиновника.

Кому из президентов США угрожал импичмент

В истории США три президента, включая Трампа, столкнулись с принятым Палатой представителей импичментом. Однако ни один случай не завершился отставкой главы государства.

Эндрю Джонсон

Первым американским лидером, в отношении которого была объявлена ​​процедура импичмента, был 17-й президент США Эндрю Джонсон. Он занял этот пост весной 1865 года – после того, как убили Авраама Линкольна.

У Джонсона был длительный конфликт с Конгрессом, в частности из-за попыток уволить министра Эдвина Стантона. Каждый раз Сенат признавал основания для увольнения недостаточными. Такие действия американского лидера стали поводом начала процедуры импичмента против него в 1868 году. Для отстранения Джонсона от должности в Сенате не хватило лишь одного голоса.



Эндрю Джонсон / Фото wikimedia

Билл Клинтон

Процедуру импичмента против 42-го президента США начали в 1998 году. Поводом для этого стало то, что американский лидер солгал под присягой об отношениях с Моникой Левински. Первое обвинение касалось именно ложных показаний в суде присяжных, второе – препятствование правосудию. Однако предложение об импичменте не набрало две трети голосов в Сенате.



Билл Клинтон / Фото Getty Images

Ричард Никсон

Реально угрожал импичмент и 37-м президенту США Ричарду Никсону – на фоне Уотергейтского скандала. Его команду обвиняли в прослушивании штаба конкурента от Демократической партии во время избирательной кампании. Сам Никсон получил волну обвинений в злоупотреблении властью и, наконец, потерял поддержку Конгресса. 8 августа 1974 года президент добровольно подал в отставку.



Ричард Никсон / Фото White House

Дональд Трамп

Осенью 2019 года скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера.

Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением – во время разговора Трамп просил Зеленского помочь расследованию деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине. На тот момент Байдена уже называли главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Поэтому, как считали демократы, таким образом действующий американский лидер хотел подпортить рейтинг соперника и одновременно оказывал давление на президента Украины.

Тогда Трампа спас Сенат, где большинство составляют республиканцы, поэтому отставки не произошло. Чем все закончится на этот раз – интрига.



Дональд Трамп / Фото Getty Images