"Интеллектуальный" локдаун предусматривает, что различные регионы будут выходить из карантина по-разному. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Что говорит Арахамия об "интеллектуальном" локдауне

Термин "интеллектуальный" локдаун озвучили на одном из совещаний глав фракций. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Речь шла о том, когда будет локудаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун,

– отметил политик.

По словам Арахамии, премьер-министр Денис Шмыгаль определил, что будет не копия локдауна, который вводили весной, а так называемый "интеллектуальный локдаун". То есть он предполагает, что выход из карантина будет не равномерный, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

Однако нардеп добавил, что в правительстве нет финальной модели локдауна. Ее разработают в соответствии с тем, чтобы уменьшить экономический ущерб.

Что известно о локдауне в Украине

Локдаун в Украине планируют ввести, если количество больных коронавирусом будет стремительно расти.

СМИ, ссылаясь на источник в Кабмине, называли вероятную дату локдауна – с 23 декабря по 15 января. Однако это пока не подтвердили.

Ранее Арахамия говорил, что ведут переговоры о введении "интеллектуального" локдауна.

К слову, что такое локдаун и какие предпосылки для этого условия – читайте здесь.

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