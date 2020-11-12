Что Украина ожидает от нового президента США: ответ ОП
В ОП надеются, что после вступления Джо Байдена на пост президента США вопрос Украины не исчезнет с повестки дня. Наша страна нуждается в поддержке от Штатов в стратегических сферах сотрудничества.
Сигналы, которые шли от Джо Байдена во время избирательной компании, внушают оптимизм. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает "Новое время".
Обратите внимание: Зеленский и Байден: найдут ли они общий язык?
Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм. США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросах процесса завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, для развития нашей системы нацбезопасности,
– подчеркнул Жовква.
Что известно о следующем президенте США
- Президентские выборы в США состоялись 3 ноября.
- По предварительным результатам, больше всего голосов получил Джо Байден.
- 7 ноября СМИ сообщили о его победе. Однако официальных результатов выборов до сих пор нет.
- Президент Владимир Зеленский уже поздравил Байдена. Он подчеркнул, что "наша дружба становится только крепче".
Поделиться новостью