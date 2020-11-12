В ОП надеются, что после вступления Джо Байдена на пост президента США вопрос Украины не исчезнет с повестки дня. Наша страна нуждается в поддержке от Штатов в стратегических сферах сотрудничества.

Сигналы, которые шли от Джо Байдена во время избирательной компании, внушают оптимизм. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает "Новое время".

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Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм. США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросах процесса завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, для развития нашей системы нацбезопасности,

– подчеркнул Жовква.

Что известно о следующем президенте США