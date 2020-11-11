Сколько процентов верят, что в будущем украинцы будут говорить преимущественно на родном языке
Более 50% украинцев убеждены, что на государственном языке в будущем будет общаться большая часть населения Украины. В то же время мнение о том, что русский язык станет вторым государственным, разделяет лишь чуть больше 30%.
Соответствующие данные приводит Киевский международный институт социологии.
Важно Как украинцы оценивают будущие отношения с Россией и что думают о языке: опрос
Что украинцы думают о языке
- 49,8% украинцев назвали русский язык историческим достоянием, которое необходимо развивать;
- 29,6% видят в нем угрозу независимости страны;
- 52,2% респондентов считают, что Украина должна побудить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции;
- 38,4% видят необходимость найти новую объединительную идеологию.
Что украинцы думают о языке / Данные КМИС
Что известно об исследовании КМИС?
Опрос провел Киевский международный институт социологии в течение октября и ноября 2020 года. В целом опрошено 1502 респондента методом телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.
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