Более 50% украинцев убеждены, что на государственном языке в будущем будет общаться большая часть населения Украины. В то же время мнение о том, что русский язык станет вторым государственным, разделяет лишь чуть больше 30%.

Соответствующие данные приводит Киевский международный институт социологии. Важно Как украинцы оценивают будущие отношения с Россией и что думают о языке: опрос Что украинцы думают о языке 49,8% украинцев назвали русский язык историческим достоянием , которое необходимо развивать;

, которое необходимо развивать; 29,6% видят в нем угрозу независимости страны;

52,2% респондентов считают, что Украина должна побудить своих граждан уважать язык , государственные символы и национальные традиции;

, государственные символы и национальные традиции; 38,4% видят необходимость найти новую объединительную идеологию.

Что украинцы думают о языке / Данные КМИС Обратите внимание! Подавляющее большинство населения Украины считает украинский родным языком. Кроме того, очень много людей дома общаются именно на украинском, а не на русском языке. Что известно об исследовании КМИС? Опрос провел Киевский международный институт социологии в течение октября и ноября 2020 года. В целом опрошено 1502 респондента методом телефонного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.