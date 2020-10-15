Более трети украинцев выступают против создания свободной экономической зоны на Донбассе. Отметим, что во всенародном опросе 25 октября власти хотят узнать мнение людей по этому вопросу.

Однако Зеленского и компанию уже опередили социологи. Так, Info Sapiens в конце сентября уже провел такой опрос по заказу школы политической аналитики НаУКМА.

К теме Свободная экономическая зона только на Донбассе – это плохо: эксперт объяснил причину

Его результаты свидетельствуют о том, что большинство из тех, кто определился, а это – 35,8%, против создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Частично или полностью поддерживают такую идею 22,4% процента. Также 41,8% респондентов не дали четкого ответа.

Обратите внимание! Опрос проводили со 2 по 16 сентября 2020 года, а его выборка составила 2000 респондентов.

Отметим, что 15 октября президент Зеленский озвучил второй из пяти вопросов, на которые предложат ответить украинцам в рамках всенародного опроса 25 октября. Оно звучит так: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

Впоследствии в Сеть попали все 5 вопросов, которые планирует задать украинцам власть. В офисе Президента уже подтвердили их достоверность.

Какие вопросы зададут украинцам на всенародном опросе 25 октября: