Большинство – против: что украинцы думают о свободной экономической зоне для Донбасса
Более трети украинцев выступают против создания свободной экономической зоны на Донбассе. Отметим, что во всенародном опросе 25 октября власти хотят узнать мнение людей по этому вопросу.
Однако Зеленского и компанию уже опередили социологи. Так, Info Sapiens в конце сентября уже провел такой опрос по заказу школы политической аналитики НаУКМА.
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Его результаты свидетельствуют о том, что большинство из тех, кто определился, а это – 35,8%, против создания на Донбассе свободной экономической зоны.
Частично или полностью поддерживают такую идею 22,4% процента. Также 41,8% респондентов не дали четкого ответа.
Отметим, что 15 октября президент Зеленский озвучил второй из пяти вопросов, на которые предложат ответить украинцам в рамках всенародного опроса 25 октября. Оно звучит так: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Впоследствии в Сеть попали все 5 вопросов, которые планирует задать украинцам власть. В офисе Президента уже подтвердили их достоверность.
Какие вопросы зададут украинцам на всенародном опросе 25 октября:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?