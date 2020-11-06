"Экономическая конституция Украины": Зеленский объяснил суть стратегии экономического развития
Кабинет Министров Украины работает над созданием экономической стратегии государства до 2030 года, для которой уже определили 30 приоритетных направлений. Президент Владимир Зеленский заявил, что это должна быть не просто декларация, а обязательный к выполнению план.
Национальная экономическая стратегия до 2030 года должна появиться по результатам аудита экономической деятельности государства в течение предыдущих 30 лет. Об этом Владимир Зеленский заявил 6 ноября во время презентации векторов экономического развития.
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Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать. Привлекли многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых,
– сообщил президент.
Он подчеркнул, что стратегия должна стать не необязательной декларацией, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине.
"Она должна получить широкое одобрение граждан прежде всего и стать своеобразной "экономической Конституцией Украины", большой нашей национальной идеей", – заявил Владимир Зеленский.
Кроме того, он прокомментировал и проведение экономического аудита государства за предыдущие 30 лет. По словам главы государства, впервые провели комплексный анализ, чтобы понять, где именно и какие именно ошибки допустили в течение этих лет.
Представление экономической стратегии: смотрите видео
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