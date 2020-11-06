Кабинет Министров Украины работает над созданием экономической стратегии государства до 2030 года, для которой уже определили 30 приоритетных направлений. Президент Владимир Зеленский заявил, что это должна быть не просто декларация, а обязательный к выполнению план.

Национальная экономическая стратегия до 2030 года должна появиться по результатам аудита экономической деятельности государства в течение предыдущих 30 лет. Об этом Владимир Зеленский заявил 6 ноября во время презентации векторов экономического развития.

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Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать. Привлекли многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых,

– сообщил президент.

Он подчеркнул, что стратегия должна стать не необязательной декларацией, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине.

"Она должна получить широкое одобрение граждан прежде всего и стать своеобразной "экономической Конституцией Украины", большой нашей национальной идеей", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал и проведение экономического аудита государства за предыдущие 30 лет. По словам главы государства, впервые провели комплексный анализ, чтобы понять, где именно и какие именно ошибки допустили в течение этих лет.

Представление экономической стратегии: смотрите видео