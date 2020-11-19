После долгих поисков в России таки нашли объяснение, почему у них значительно хуже дороги, чем на "загнивающем западе". Как неожиданно выяснилось, все из-за однополых браков и курения марихуаны, что легализованы в некоторых государствах Евросоюза.

С таким неожиданным пропагандистским заявлением выступил член Российской академии транспорта Михаил Якимов. Его цитирует Интерфакс.

Тоже однополые браки? В российском сегменте МКС "накрылся" туалет

Вот вы показываете, например – перекресток в Стокгольме. А в Стокгольме, например, разрешены однополые браки, а у нас – нет. Вы думаете, это не связано?

– риторически спросил Якимов.

Так же он прокомментировал и качественные дороги в Нидерландах, подчеркнув, что там легализована марихуана. Член Российской академии транспорта и здесь спросил, не видят ли люди связи между этими двумя вопросами.

Он выступил с убеждением, что прежде чем перенимать опыт других государств, следует изучить связь организации автобусных остановок и дорожных перекрестков с однополыми браками.

"У нас еще нет ответа, связаны ли однополые браки и курение марихуаны и вот такие остановки автобусные. А мы уже говорим, что надо применять – это неправильно", – заявил Михаил Якимов.

Странные причинно-следственные связи провоцируют мнение, что российский менеджер сильно курнул перед таким ответом. Но появятся ли теперь нормальные дороги в России – пока непонятно.

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