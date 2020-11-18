В Верховной Раде создали рабочую группу, которая за 2 недели должна наработать законопроекты относительно электронного декларирования и деятельности Конституционного Суда Украины. В нее вошли 10 депутатов.

Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отметил, что не нужно ожидать от комиссии Рады, что она решит конституционный кризис. Об этом он сообщил на 24 канале.

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Имитация работы

По его словам, это выглядит как имитация процесса и симуляция борьбы. На самом деле депутаты просто не хотят показывать свое состояние.

Если они не вернут ответственность за незаконное обогащение и полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции до конца 2020 года, то фактически никакой обязанности декларировать у них не возникнет.

Есть ли механизмы воздействия

Он отметил: "Нет механизмов влияния на судей, кроме суперсрочно принять закон о поднятии кворума. Это нужно сделать для того, чтобы КСУ недоразрушил государство".

Чудо Господне, что Конституционный Суд еще ничего не снес,

– отметил Жернаков

По его мнению, благодарить нужно четырех судей КСУ, которые показали свою позицию и не ходят на заседания, и COVID-19, который скосил временно нескольких судей.

Что известно о решении КСУ? Конституционный Суд Украины 27 октября отменил наказание за ложную информацию в электронных декларациях. Украинское общество и власть, а также международные партнеры гневно отреагировали на это решение и раскритиковали его. Больше об этом Конституционный Суд Украины 27 октября отменил наказание за ложную информацию в электронных декларациях. Украинское общество и власть, а также международные партнеры гневно отреагировали на это решение и раскритиковали его. Больше об этом читайте здесь.

Какое конституционное решение правильное

Жернаков заверил, что позиция президента была правильной, но путь решения – неконституционный. Он только углубит конституционный кризис. Поэтому простого, быстрого и одновременно конституционного решения нет. Но нужно работать по трем направлениям: