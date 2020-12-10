Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина рассказала, как буквально за день до увольнения Александра Бондаренко с должности главы Днепропетровской ОГА его пресс-секретарь обратился к изданию с предложением взять у Бондаренко интервью. Темами для разговора предлагались вопросы децентрализации, Covid, локдауна.

"Только, чур, не ржать!", - пишет Кошкина у себя в Facebook. По ее словам, прежде, чем принять решение о возможности интервью, она начала проверять информацию об Александре Бондаренко.

"Ээээээх. Лучше б я этого не делала. Не видела, не знала. Натурально психотравма осталась", - поделилась мыслями шеф-редактор издания.

Она напомнила, что 33-летний Александр Бондаренко, занимавший должность главы Днепропетровской ОГА с сентября 2019 года, известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью, рекламируя товары "весьма своеобразные", и участвовал в съемках программы "Давай поженимся".

"Зараза, вынуждена была из-за него посмотреть программу "Давай поженимся". В "визитке" он там "признаётся, что хочет купить виноградник и яхту в Испании". Чувак, Днепр - не Испания, там полно лодок, но виноград не растёт, ты явно географию перепутал!", - пишет она.

А дальше, говорит Кошкина, она наткнулась на фото Бондаренко: "Комментировать не буду, оставлю вам. Тут, по-моему, все ясно-понятно".

Бондаренко продержался в кресле главы ОГА почти полтора года. В среду, 9 декабря, Кабмин утвердил на должность главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, который уже занимал эту должность в 2015-2019 годах. В пятницу ожидается указ Президента о назначении.

Ранее сообщалось, что за последний год глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник полностью подчинил себе Бондаренко и тот активно участвовал во всех его бизнес-схемах, завязанных в основном на деньгах из бюджета.