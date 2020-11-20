На фоне слухов о создании нового Координационного совета в Беларуси Алексиевич опровергла информацию. Хотя новые люди к совету таки присоединятся.

Информация о создании нового совета – ложная. Об этом заявила член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, сообщает "Радио Свобода".

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Это ерунда, это совсем неправда... Все наше движение продолжает работать,

– отметила Алексиевич.

По словам женщины, в Координационный совет зачислили много новых людей, однако их имена пока не разглашаются. К тому же есть руководящий орган совета.

Слухи о создании нового Координационного совета

Ранее в СМИ появилась информация о якобы создании нового Координационного совета в Беларуси.

Немецкая газета Spiegel, ссылаясь на Алексиевич, утверждала, что, мол, Координационного совета уже нет. Якобы из-за того, что членов предыдущего состава организации арестовали или заставили покинуть Беларусь, создали новый.

Обратите внимание! В Беларуси уже более 3 месяцев продолжаются протесты против власти, в частности, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Подробнее – читайте по ссылке.