Это чушь, – Алексиевич о создании нового Координационного совета в Беларуси
На фоне слухов о создании нового Координационного совета в Беларуси Алексиевич опровергла информацию. Хотя новые люди к совету таки присоединятся.
Информация о создании нового совета – ложная. Об этом заявила член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, сообщает "Радио Свобода".
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Это ерунда, это совсем неправда... Все наше движение продолжает работать,
– отметила Алексиевич.
По словам женщины, в Координационный совет зачислили много новых людей, однако их имена пока не разглашаются. К тому же есть руководящий орган совета.
Слухи о создании нового Координационного совета
Ранее в СМИ появилась информация о якобы создании нового Координационного совета в Беларуси.
Немецкая газета Spiegel, ссылаясь на Алексиевич, утверждала, что, мол, Координационного совета уже нет. Якобы из-за того, что членов предыдущего состава организации арестовали или заставили покинуть Беларусь, создали новый.
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