Уже до конца 2020 года в Украине должны запустить электронный больничный. Процесс перехода медучреждений на электронный документооборот начался еще в 2018 году.

Теперь не нужно стоять в очереди за талончиком, а записаться к врачу можно онлайн. О том, как за 2 года состоялась цифровая трансформация украинской медицины рассказали в материале журналисты 24 канала.

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Что затрудняет работу медиков

Сами медики пока пользуются одновременно цифровыми и бумажными документами. Это затрудняет их работу.

Ведение двойной документации пока терпимо. Уже более 2 лет мы пытаемся вести все записи в электронном виде. За отведенное время 15 минут мы действительно не успеваем,

– отметила семейная врач Ирина Дячук.

От бумажного к э-больничному

Но на очереди еще одно новшество – электронный лист нетрудоспособности. Его планировали внедрить еще весной, но пандемия коронавируса отложила. Впрочем, в Министерстве здравоохранения и в Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск электронного больничного уже в ближайшие месяц – два.

Напомним! В июле министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что э-больничные начали тестировать в 700 больницах страны. Впрочем полноценно система сможет заработать в начале 2021 года.

Какая проблема внедрения

Единственной проблемой внедрения цифрового больничного может стать снова дублирование документов в цифровом и бумажном формате. Несмотря на это, в Минцифры убеждают в другом.

Это будет обычная форма, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого ее будут подписывать электронной подписью и все, ничего дублировать не нужно,

– заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Как изменилась цифровая медицина в Украине / Фото eHealth Division

Он отметил, что врач сможет вносить данные пациентов в онлайн-систему. Их автоматически будут отправлять в другие ведомства для выплат и к работодателю.

Э-больничный в селах без интернета

В Минцифры заверили, что уже в 2021 году примерно 10 тысяч социальных объектов, в том числе больниц, подсоединят к интернету. А введение электронного больничного искоренит коррупцию и нелегальные справки из социальных сетей.

Как идет трансформация украинской медицины: смотрите видео