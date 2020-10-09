В Центральной избирательной комиссии зафиксировали 34 случая коронавирусной болезни. Сейчас 71 работник из 218 находится на больничном.

В частности, многие сотрудники продолжают работать дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

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В Центральной избирательной комиссии отметили, что принимают все возможные меры безопасности:

дважды в день проводится температурный скрининг работников;

врачи осматривают людей, которые имеют подозрение на COVID-19 или контактировали с больными.

также проводится сквозное проветривание и дезинфекция помещений.

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", – отметили в Комиссии.