В ЦИК обнаружили вспышку COVID-19: 71 работник на больничном
В Центральной избирательной комиссии зафиксировали 34 случая коронавирусной болезни. Сейчас 71 работник из 218 находится на больничном.
В частности, многие сотрудники продолжают работать дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
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В Центральной избирательной комиссии отметили, что принимают все возможные меры безопасности:
- дважды в день проводится температурный скрининг работников;
- врачи осматривают людей, которые имеют подозрение на COVID-19 или контактировали с больными.
- также проводится сквозное проветривание и дезинфекция помещений.
"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", – отметили в Комиссии.