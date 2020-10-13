ЦИК не будет заниматься подготовкой всенародного опроса, который 13 октября анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас комиссия сосредоточена на том, чтобы в условиях пандемии COVID-19 организовать на должном уровне местные выборы.

Опросами общественного мнения Центральная избирательная комиссия не занимается. Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.

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Усматривается, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время,

– подчеркнул Диденко.

Что известно о всенародном опросе от Зеленского