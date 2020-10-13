В ЦИК ответили, будут ли работать над всенародным опросом Зеленского
ЦИК не будет заниматься подготовкой всенародного опроса, который 13 октября анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас комиссия сосредоточена на том, чтобы в условиях пандемии COVID-19 организовать на должном уровне местные выборы.
Опросами общественного мнения Центральная избирательная комиссия не занимается. Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.
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Усматривается, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время,
– подчеркнул Диденко.
Что известно о всенародном опросе от Зеленского
- 13 октября Зеленский заявил, что во время местных выборов 25 октября украинцы смогут принять участие в специальном опросе. Им якобы должны поставить 5 вопросов, которые "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".
- Такое решение президента взволновало Комитет избирателей Украины. Там заявили, что опрос в день голосования противоречит избирательному законодательству.
- В Офисе Президента отметили, что результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий. Властям просто интересно узнать мнение украинцев по некоторым важным вопросам.
- В большинстве фракций Верховной Рады такую инициативу Зеленского не поддержали.
- Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что этот опрос является тестовым вариантом референдума.