На Украину надвигается антициклон Thodo. Он "подарит" украинцам -14 градусов и штормовые ветры. Кроме того, уже 20 ноября почти на всей территории страны синоптики прогнозируют обильные осадки.

В ближайшие дни нам придется привыкать к зимней погоде. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха ближайшей ночью (19 ноября – 24 канал) будет щипать уже за нос и щеки: в восточных областях вероятно 7-13 градусов мороза.

На остальной территории 0-5 градусов мороза,

– отметила Диденко.

На Востоке 19 ноября температура воздуха составит 0...+5 градусов. На Западе будет теплее. Там воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Киеве будет сухо, ветрено и холодно. Температура воздуха +2...+3 градуса. На дорогах возможен гололед, поэтому синоптики призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными.

"Погода не обещает быть комфортной, потому что с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса, будут угрожать фронты далекого северного циклона, и поэтому это противостояние выльется жителям Запада и Севера Украины в сильный неприятный ветер", – отметила Диденко.



В Украину надвигается циклон Thodo / Фото с фейсбук-страницы Натальи Диденко