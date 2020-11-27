Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сделал несколько скандальных заявлений. В частности о том, что сейчас моральный уровень в Европе "хуже, чем в СССР".

А также он считает, что в Евросоюзе царит "цивилизация смерти", если там поддерживают право на аборт. Об этом он сказал в эфире местного телеканала TVP.

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Цивилизация смерти

Так, Чарнек прокомментировал резолюцию Европарламента от 26 ноября. Ею осудили решение о фактическом запрете абортов в Польше. Там также заявили, что это решение суда ставит под угрозу жизнь женщин.

"Мы должны признать одну вещь относительно реальных взглядов ЕС. Это цивилизация смерти, от которой нас предостерегал Иоанн Павел II. Если Европа переживает из-за права на контрацепцию, право на аборты – то есть на убийство, а не из-за того, что европейцев не рожают, – это кульминация цивилизации смерти", – заявил Пшемыслав Чарнек.

Современный марксизм

По его словам, "цивилизация смерти" возможна, поскольку "те европейцы имеют точно такие же марксистские корни, как большевистский коммунизм и немецкий национал-социализм".

"Эти люди не знают понятия истины, для них истина не является критерием оценки в любых отношениях", – считает он.

Чарнек подчеркнул, что Европарламент не имеет права оценивать законность решений в Польше. И призвал руководствоваться верховенством права и польским законом в тех вопросах, где ЕС не имеет никакой компетенции.

Справка. Также недавно Пшемыслав Чарнек "прославился" заявлением о том, что ЛГБТ "не равны нормальным людям". За это ему вынесли выговор.

Запрет абортов в Польше: главное

22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт из-за дефектов плода противоречит основному закону.

Так, в государстве установили правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.

После этого в Варшаве и всей стране женщины вышли на акции протеста.

Впоследствии президент Анджей Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода.

В то же время это не касается синдрома Дауна.

На протестах в Польше задержали десятки людей. Между демонстрантами и правоохранителями систематически возникали стычки.

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