Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с начала пандемии COVID-19 подхватили 60 парламентариев. Часть из них уже переболели, но еще немало нардепов продолжают бороться с недугом.

По словам спикера парламента, по состоянию на 19 октября 60 нардепов болеют или переболели коронавирусом. Об этом Разумков сказал во время заседания согласительного совета, сообщает 24 канал.

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Он также добавил, что часть нардепов находится на самоизоляции.

Некоторые дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели,

– рассказал глава парламента.

Заметим, что из-за COVID-19 бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

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