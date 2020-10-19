COVID-19 бушует в Верховной Раде: сколько парламентариев подхватили недуг
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с начала пандемии COVID-19 подхватили 60 парламентариев. Часть из них уже переболели, но еще немало нардепов продолжают бороться с недугом.
По словам спикера парламента, по состоянию на 19 октября 60 нардепов болеют или переболели коронавирусом. Об этом Разумков сказал во время заседания согласительного совета, сообщает 24 канал.
Важно Верховная Рада готова рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении: когда это произойдет
Он также добавил, что часть нардепов находится на самоизоляции.
Некоторые дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели,
– рассказал глава парламента.
Заметим, что из-за COVID-19 бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.
Коронавирус в Верховной Раде: главное
- С начала пандемии многие нардепы заболели коронавирусом. Недуг подхватили даже глава "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко, а также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
- А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что коронавирусом болеет каждый восьмой парламентарий.
- Первым депутатом, который заболел коронавирусом, был член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов. Это произошло еще в начале пандемии, в марте 2020 года.