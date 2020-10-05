COVID-19 во Франции: Париж стал зоной максимальной опасности
Во Франции ежедневно фиксируют увеличение новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости власти объявили Париж и его пригороды зоной максимальной опасности.
Как пишет газета Le Parisien, мэр Парижа Анн Идальго должна 5 октября во время пресс-конференции объявить о новых ограничениях.
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Сейчас правительство рекомендует всем сотрудникам работать удаленно, если у них есть такая возможность.
С 6 октября аудитории и лекционные залы в университетах могут быть заполнены только на 50%. Официальный представитель правительства Габриэль Атал сообщил, что был шокирован фотографиями из переполненных классов в высших учебных заведениях.
Бары и кафе в Париже снова закроют
В связи с увеличением количества новых инфицированных, власти планируют закрыть все бары и кафе в столице Франции.
В то же время рестораны и бистро, скорее всего, будут работать и дальше, однако при условии соблюдения карантинных требований. Они будут принимать клиентов до 22:00.
Что известно о карантинных ограничениях во Франции
Франция продолжает ставить неутешительные рекорды заболеваемости. Самым пораженным городом сейчас является Марсель. Поэтому правительство решило ввести новые запреты на юге стране. В регионе вновь закрыли все бары, рестораны, фитнес-клубы и другие заведения, способные принимать большое количество людей. Зато театры, музеи и выставки будут работать в обычном режиме.
Местные жители с возмущением отреагировали на такое постановление. Региональная власть пыталась отменить это решение через суд, однако иск отклонили. На фоне усиления карантина люди начали выходить на массовые протесты.
Протест во Франции / Фото AP