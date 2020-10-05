Во Франции ежедневно фиксируют увеличение новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости власти объявили Париж и его пригороды зоной максимальной опасности.

Как пишет газета Le Parisien, мэр Парижа Анн Идальго должна 5 октября во время пресс-конференции объявить о новых ограничениях.

Читайте также Высокие штрафы и жесткие локдауны: как мир хочет избежать второй волны COVID-19

Сейчас правительство рекомендует всем сотрудникам работать удаленно, если у них есть такая возможность.

С 6 октября аудитории и лекционные залы в университетах могут быть заполнены только на 50%. Официальный представитель правительства Габриэль Атал сообщил, что был шокирован фотографиями из переполненных классов в высших учебных заведениях.

Бары и кафе в Париже снова закроют

В связи с увеличением количества новых инфицированных, власти планируют закрыть все бары и кафе в столице Франции.

В то же время рестораны и бистро, скорее всего, будут работать и дальше, однако при условии соблюдения карантинных требований. Они будут принимать клиентов до 22:00.

Что известно о карантинных ограничениях во Франции

Франция продолжает ставить неутешительные рекорды заболеваемости. Самым пораженным городом сейчас является Марсель. Поэтому правительство решило ввести новые запреты на юге стране. В регионе вновь закрыли все бары, рестораны, фитнес-клубы и другие заведения, способные принимать большое количество людей. Зато театры, музеи и выставки будут работать в обычном режиме.

Местные жители с возмущением отреагировали на такое постановление. Региональная власть пыталась отменить это решение через суд, однако иск отклонили. На фоне усиления карантина люди начали выходить на массовые протесты.



Протест во Франции / Фото AP