С начала карантина в Украине больше всего подорожал алкоголь и табак – почти на 10%. Похожая ситуация и с крупами. С начала 2020 года цена на гречку поднялась на 30%. А вот на овощи пандемия никак не повлияла.

Лук и картофель подешевели почти на треть. Как объясняют эксперты, по сравнению с 2019 годом цены кардинально не изменились. Но теперь украинцы начали экономить, а потому тратят заработанные средства значительно труднее. Какие продукты подорожали, а какие наоборот подешевели – узнали журналисты 24 канала.

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Алкоголь – дороже, овощи – дешевле

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, люди физически стали беднее.

Мы столкнулись с той ситуацией, что продавец вынужден снижать цены из-за отсутствия спроса на продовольствие,

– отметил Пендзин.

Похожего мнения и продавец Оксана. Она призналась, что на рынках из-за коронавируса людей меньше. Поэтому торговцы просто вынуждены уменьшать цены, чтобы хоть как-то заинтересовать людей.

"На овощи и фрукты мы ставим наценку не больше 10%. Люди победнее, из-за COVID-19 они не могут позволить покупать дорогие продукты", – добавила она.

Цены на одежду снизились

Изменились цены не только на еду, но и на одежду. По сравнению с 2019 годом одежда подешевела сразу на 5%. Большие магазины не поднимают цены, чтобы удержать покупателей, которые в период коронакризиса уменьшили свои расходы.



Изменились цены на продукты / Фото Getty Images

Для тех, кто хочет сэкономить есть традиционные вещевые рынки. Местные продавцы тоже жаловались на отсутствие людей и мизерные заработки.

Ситуация с недвижимостью

Подешевела и аренда жилья. Только в столице в 2020 году – на 10 – 20% в зависимости от условий и района. Из-за пандемии строже стали и требования съемщиков. Поскольку в приоритете теперь не только комфорт непосредственно в квартире, но и за ее пределами. Поэтому выбирают те варианты, где рядом с жильем есть все необходимое. В то же время владельцы квартир охотно идут на компромиссы.

Впрочем ценники далеко не на все товары и услуги ушли в минус:

образование – подорожало на 15% в год;

лекарства и медицинские услуги – на 7%;

столько же – мобильная связь.

В то же время экономисты уверяют – резких скачков цены на большинство товаров не будет. Поэтому классический борщевой набор сможете приобрести где угодно и за нормальные деньги.

Как коронавирус изменил цены на продукты, одежду и недвижимость: смотрите видео