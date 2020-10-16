Сегодня в Украине лишь говорят о вероятности внедрения жесткого карантина. Это крайняя мера, на которую власти обещают пойти только в совершенно критической ситуации. Эксперты тем временем спорят: это оправданный шаг или только оттягивание времени до местных выборов?

Есть ли основания полагать, что чиновники ставят политические амбиции выше, чем жизнь и здоровье украинцев, и насколько критичной является нынешняя ситуация – в материале сайта 24 канала.

Важно В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке

Надо ли усиливать карантин уже сейчас?

Количество новых случаев COVID-19 с каждым днем растет – по состоянию на сегодня оно превышает 5 тысяч в сутки. При этом понятно, что речь идет лишь об выявленных больных – которые сделали тест и его результат был положительный. Реальная же цифра в разы выше.

Один из основных показателей для введения строгих ограничений – количество свободных коек в "коронагоспиталях" – в ряде регионов достигает критического показателя.

По выводам специалистов Киевской школы экономики, которые представили 15 октября, Украина входит в осенний пик эпидемии вместе с европейскими государствами. При этом ситуация у нас – одна из самых критических. Количество больных и смертность стремительно растут, тогда как тестирование просто не успевает за распространением вируса.



Ситуация с распространением COVID-19 в Европе / скриншот KSE

Пик эпидемии в Украине ожидают в начале ноября, когда количество случаев в сутки может составлять 10 тысяч.



Прогнозы по распространению COVID-19 в Украине / скриншоты KSE

То есть специалисты подытоживают: система выдержит лишь в случае введения жестких комплексных карантинных ограничений в зонах вспышки COVID-19. По состоянию на 13 октября, говорится о семи областях: Харьковская, Сумская, Хмельницкая, Тернопольская, Полтавская, Ровненская и Житомирская.

Рекомендуют усиленные меры вводить минимум на 14 дней. Или же на тот период времени, за который будет возможно увеличить тестирование до уровня коэффициента обнаружения меньше чем 10% (сейчас в среднем по стране – 17%, в некоторых регионах – 30%) – тогда вспышку можно считать контролируемой.

Эксперты отмечают: прибегать к повторению весеннего локдауна нет необходимости, однако лишь при том условии, если начать действовать уже сейчас.



Вводить полное закрытие пока необходимости нет / Фото Getty Images

Как отмечала в комментарии сайту 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, вопрос также в том, выполняются ли уже введенные меры: соблюдение дистанции, правильное ношение масок, мытье рук. А также отдельные ограничения для заведений. Если бы украинцы исправно придерживались всех рекомендаций, вероятно, без усиления карантина можно было бы обойтись.

Так же пока нет гарантии того, что даже введенные снова жесткие правила будут выполняться и, соответственно, иметь ожидаемый эффект.

Ужесточат ли ограничения после 25 октября?

Директор агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту 24 канала не исключает такого развития событий. По его словам, ситуация действительно требует принятия решений, которые будут не слишком нравиться многим украинцам, и накануне выборов действующая власть не хочет действовать наперекор воли народа.

Скорее всего, если и будут введены серьезные ограничения, то уже после выборов. И это абсолютно понятно с точки зрения политической целесообразности,

– говорит эксперт.

Пока же усиление мер негативно повлияет на рейтинги. А попытка переложить ответственность на местные власти оказалась провальной, поэтому, вероятно, ближайшие две недели вряд ли нужно ждать серьезных решений по этому поводу.

Относительно того, не будет ли это промедление иметь обратный эффект, Виталий Бала отмечает: это маловероятно, поскольку в этой ситуации вопрос экономического выживания для граждан – более важный. Особенно учитывая последствия весеннего закрытия для бизнеса и отдельных украинцев, которые, скажем, остались без работы.

Читайте также Ни одна область не готова ослабить карантин в Украине, – Минздрав

О таком сценарии ранее говорил и политический аналитик Виталий Портников в эфире телеканалу Еспресо:

Сейчас никто не хочет ссориться с населением. Все прекрасно понимают, что любое такое вот действие может привести к тому, что люди будут предъявлять претензии именно местным властям: "Почему вы закрыли то? Почему вы закрыли это?" Поэтому главное, я думаю, нас будет ожидать после местных выборов.

Именно когда выборы пройдут, по словам эксперта, много ограничений, которые сейчас в принципе должны действовать в "оранжевой" или "красной" зонах, а не действуют, начнут выполняться мгновенно. Причина – уже не нужны будут голоса тех, кто сейчас не хотел бы, чтобы закрылись те или иные заведения.

Сейчас же это выглядиткак реальная пандемия, с одной стороны, а с другой – политические намерения перед местными выборами и опасения, что экономика не выдержит повторного удара. При этом вирус не отступает.



Введение ограничений сейчас негативно повлияет на рейтинги кандидатов / Фото Getty Images

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал НВ, что вопрос локдауна в Минздраве все же обсуждается: "Мы будем подавать ходатайство в Кабинет Министров Украины о введении жесткого карантина, если эпидситуация потребует этой крайней меры".

О каких ограничительных мерах говорят сейчас?

На днях правительство приняло решение о введении в Украине новых противоэпидемиологических мер. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кабмина.

Речь идет, в частности, о таких изменениях: