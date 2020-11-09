Созданный пандемией COVID-19 глобальный экономический кризис может привести к возникновению новых угроз безопасности. Причем речь идет даже о мировой войне. Такое мнение высказал представитель минобороны Великобритании Ник Картер.

Начальник штаба обороны при минобороны Великобритании генерал сэр Ник Картер в интервью Sky News 8 ноября сделал несколько неожиданных прогнозов. Хотя обычно высшие военные офицеры не позволяют себе говорить о таком.

Читайте также Елизавета II в следующем году может покинуть престол, – СМИ

Возможна третья мировая война

Представитель военного ведомства Соединенного Королевства предостерег: есть риск возникновения третьей мировой войны.

Во-первых, текущие мелкие конфликты могут выйти из-под контроля. А значит, присоединятся больше стран и задействуют больше оружия.

Во-вторых, на фоне пандемии COVID-19 и глобального экономического кризиса также могут возникнуть новые угрозы безопасности, вплоть до мировой войны.

Картер отметил, что экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности. Поэтому это может повториться, ведь пандемия действительно нанесла мощный удар мировой экономике.

В армии должны служить роботы

Среди других интересностей: начштаба заявил о планах модернизировать британскую армию – чтобы к 2030 году в ней служили 90 000 человек и 30 000 роботов.

Первым шагом к этому должно быть изменение стратегии в планировании бюджета: вместо годичного разрабатывать многолетний.

Издание, цитируя Ника Картера, приметило: для старшего офицера в Великобритании необычно комментировать подобные вещи.