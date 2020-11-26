Ситуация с распространением коронавируса в ОРДЛО критическая. До недавнего времени оккупанты вообще отрицали COVID-19, а теперь скрывают реальные масштабы эпидемии.

Эпидемия коронавируса на Донбассе развивается лавинообразно. Об этом исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий рассказал в эфире "Апостроф TV".

Обратите внимание Скорую ждут больше 24 часов, – представитель Зеленского о COVID-19 в Крыму

По его словам, на оккупированных территориях фактически не проводят тестирование, ведь местные лаборатории обеспечивают лишь треть от потребности. Поэтому "официальные цифры" не соответствуют реальной ситуации.

Справка. Оккупанты сообщают, что по состоянию на 26 ноября в так называемой "ДНР" зафиксировали 833 случая коронавируса. В то же время уверяют, что в "ЛНР" на COVID-19 заболели только 429 человек.

Реуцкий подчеркнул, что больницы не справляются с количеством пациентов, больным приходиться лежать даже в коридорах. Из-за нехватки медицинских работников к лечению больных начали привлекать студентов.

"Всем больным ставят диагнозы ОРВИ и пневмония. Ежедневно с пневмониями в больнице на оккупированной территории попадают сотни людей", – отметил волонтер.

"Пневмония – это почти приговор"

Кроме этого, на оккупированном Донбассе не хватает оборудования, а также лекарств в аптеках. Речь идет не только о противовирусных препаратах, но даже об обычных витамины.

Как горько шутят мои луганские друзья, лечиться приходится подорожником. По словам медиков, реальная смертность может достигать 9%. Пневмония для многих местных – почти приговор,

– пояснил Ревуцкий.

Директор благотворительного фонда подчеркнул, что главари боевиков призывают Россию помочь. Однако Кремль пока решает свои проблемы, поэтому не берется помогать Донбассу.