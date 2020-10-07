COVID-19 унес жизни более 200 человек на оккупированном Донбассе, – ООН
По информации ООН, на оккупированных территориях зафиксировали 4888 случаев COVID-19. Однако ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях будет ухудшаться.
По информации Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, на оккупированном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек.
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В то же время в ООН предупредили, что с наступлением холодов ситуация ухудшится. Сейчас в госпитализации нуждаются примерно 700 человек в день, а пребывание пациентов в больницах становится все более длительным.
С такими темпами система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
Коронавирус в Украине: какая ситуация сейчас
- Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразилось более 239 тысяч человек. Только за минувшие сутки зафиксировали 4 753 новых случая заражения.
- Из позитивных новостей – 2569 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Общее количество лиц, преодолевших коронавирус, возросло до 105 тысяч.
- К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Также было госпитализировано 730 человек.
- Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцина против коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.
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