По информации ООН, на оккупированных территориях зафиксировали 4888 случаев COVID-19. Однако ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях будет ухудшаться.

По информации Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, на оккупированном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек.

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В то же время в ООН предупредили, что с наступлением холодов ситуация ухудшится. Сейчас в госпитализации нуждаются примерно 700 человек в день, а пребывание пациентов в больницах становится все более длительным.

С такими темпами система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.

Обратите внимание! Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

Коронавирус в Украине: какая ситуация сейчас

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразилось более 239 тысяч человек. Только за минувшие сутки зафиксировали 4 753 новых случая заражения.

Из позитивных новостей – 2569 пациентов за минувшие сутки выздоровели . Общее количество лиц, преодолевших коронавирус, возросло до 105 тысяч.

. Общее количество лиц, преодолевших коронавирус, возросло до 105 тысяч. К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Также было госпитализировано 730 человек.

от осложнений, вызванных COVID-19. Также было госпитализировано 730 человек. Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцина против коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.

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