COVID-19 подхватил мэр Мариуполя Вадим Бойченко: как чувствует себя политик
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заразился COVID-19. Глава города пошел на самоизоляцию 22 октября, однако проводит рабочие совещания в виртуальном режиме.
Как чувствует себя политик
Пока у Бойченко нет ни одного симптома коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя.
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Уверен, вскоре получу два отрицательных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни. Желаю всем здоровья,
– заявил Бойченко.
Уже находясь на самоизоляции, мэр обсудил с заместителями вопрос по урегулированию ситуации с COVID-19 в городе.
Что происходит в горсовете Мариуполя
Все работники горсовета, с которыми контактировал Бойченко, сдали тест на коронавирус.
Отрицательные результаты уже получили:
Михаил Когут – занимается вопросами жилищно-коммунального сектора Мариуполя;
Ксения Сухова – отвечает за здравоохранение города;
Аркадий Мешков – обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.