Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заразился COVID-19. Глава города пошел на самоизоляцию 22 октября, однако проводит рабочие совещания в виртуальном режиме.

Как чувствует себя политик

Пока у Бойченко нет ни одного симптома коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя.

Обратите внимание В Коломые в инфекционной почти все врачи заболели коронавирусом

Уверен, вскоре получу два отрицательных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни. Желаю всем здоровья,

– заявил Бойченко.

Уже находясь на самоизоляции, мэр обсудил с заместителями вопрос по урегулированию ситуации с COVID-19 в городе.

Что происходит в горсовете Мариуполя

Все работники горсовета, с которыми контактировал Бойченко, сдали тест на коронавирус.

Отрицательные результаты уже получили:

Михаил Когут – занимается вопросами жилищно-коммунального сектора Мариуполя;

Ксения Сухова – отвечает за здравоохранение города;

Аркадий Мешков – обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком.

Обратите внимание! По состоянию на 22 октября в Донецкой области зафиксировали 6 776 зараженных коронавирусом. Выздоровели – 1 186 зараженных, умерли – 66 человек.