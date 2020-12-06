В Баварии введут чрезвычайное положение. Новые правила вступят в силу уже с 9 декабря. Баварцам придется провести зимние праздники с комендантским часом и запретом покидать регион.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подчеркнул, что такие жесткие меры сейчас являются необходимостью. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Мягкая изоляция дала эффект, но только замедлила рост количества зараженных. Цифры слишком высоки, они должны снижаться, чтобы предотвратить возможную перегрузку системы здравоохранения,

– заявил Зедер.

Кроме того, чтобы остановить пандемию COVID-19, в Баварии запретили употреблять алкогольные напитки на открытом воздухе. Исключением не станет даже 31 декабря.

Немного отдохнуть от жесткого карантина баварцы смогут в дни Рождества. С 23 по 26 января можно будет собираться компаниями до 10 человек.

Во все дни другие дни баварцы смогут выходить на улицу только по уважительным причинам. В частности, чтобы пойти на работу, посетить врача или купить все необходимое.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавирус в Баварии подхватили 230 тысяч человек. Умерли более 4 тысяч инфицированных.