Вскоре вернется в Белый дом: врач Трампа прокомментировал состояние президента
Президента США Дональда Трампа могут выписать из военно-медицинского госпиталя уже в понедельник, 5 октября. Политика с женой Меланией ранее госпитализировали из-за заражения COVID-19.
Что говорят медики
Состояние здоровья Трампа существенно улучшилось. Об этом врач президента Брайан Гарибальди заявил в эфире телеканала Fox News.
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Если он будет чувствовать себя, как сегодня, мы надеемся выписать его уже завтра (5 октября – 24 канал), и он вернется в Белый дом, где продолжит лечение,
– рассказал медик.
Как Трамп переносит COVID-19
У президента США была повышенная температура тела, а также дважды подал уровень кислорода в крови. Однако пока у Трампа нет никаких проблем с дыханием. Он может свободно двигаться и не нуждается в посторонней помощи в быту.
Накануне врач Трампа Шон Конли рассказывал, что президент не нуждается в кислородной поддержке. По словам Конли, решение о госпитализации Трампа приняли, чтобы в случае необходимости президенту оказали необходимую помощь.
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Что известно о COVID-19 у Трампа
- 2 октября Трамп рассказал, что они с женой Меланией заразились коронавирусом.
- Меньше чем через 24 часа супружескую пару госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- Позже американские СМИ сообщили: президент Трамп нуждается в кислородной терапии.
- 4 сентября президент записал видео, в котором поблагодарил американцев за заботу и заявил, что чувствует себя уже лучше, однако "следующие несколько дней будут настоящим испытанием".