Президента США Дональда Трампа могут выписать из военно-медицинского госпиталя уже в понедельник, 5 октября. Политика с женой Меланией ранее госпитализировали из-за заражения COVID-19.

Что говорят медики

Состояние здоровья Трампа существенно улучшилось. Об этом врач президента Брайан Гарибальди заявил в эфире телеканала Fox News.

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Если он будет чувствовать себя, как сегодня, мы надеемся выписать его уже завтра (5 октября – 24 канал), и он вернется в Белый дом, где продолжит лечение,

– рассказал медик.

Как Трамп переносит COVID-19

У президента США была повышенная температура тела, а также дважды подал уровень кислорода в крови. Однако пока у Трампа нет никаких проблем с дыханием. Он может свободно двигаться и не нуждается в посторонней помощи в быту.

Накануне врач Трампа Шон Конли рассказывал, что президент не нуждается в кислородной поддержке. По словам Конли, решение о госпитализации Трампа приняли, чтобы в случае необходимости президенту оказали необходимую помощь.

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