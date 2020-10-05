Сейчас в США есть много спекуляций по поводу того, когда именно Дональд Трамп заболел COVID-19 и при каких условиях. В то же время он мог заразить свое окружение в Белом Доме, сотрудники которого вынуждены сдавать тесты на заболевание.

С другой стороны, неизвестно, был ли действующий президент США больным во время дебатов с Джо Байденом. Об этом в эфире 24 каналу рассказал исследователь института Джона Хопкинса в Вашингтоне Николай Воробьев.

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Разногласия между Трампом и Байденом

По его словам, во время дебатов Трамп и его жена демонстративно показывали, что не нужно бояться COVID-19, это касается момента, когда Мелания Трамп вышла на сцену без маски. В то же время жена Байдена вышла к своему мужу в маске, отметил исследователь.

Трамп будет пытаться показать, что его физическому состоянию ничего не угрожает. Ведь главной претензией к Байдену с стороны республиканцев было то, что в 2021 году ему исполнится 78 лет,

– отметил Воробьев.

Также он отметил, что Трамп постоянно подчеркивал, что Байден физически не готов стать следующим президентом США – сейчас все это может повернуться против Трампа. Призывы к тому, чтобы начать работать так, как это было до коронавируса – будут ставить под вопрос, сказал исследователь института Джона Хопкинса.

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Разница между восприятием пандемии

По словам Николая Воробьева, Трамп считает, что надо освободить США от так называемого локдауна и дать предприятиям возможность работать.

Логика Трампа и республиканцев заключается в том, что большинству людей наносит вред не пандемия, а именно карантин, в частности из-за проблем с рабочими местами,

– сказал исследователь.

Он отметил, что Байден наоборот делает акцент на продолжении карантина, сейчас в конгрессе продолжаются дискуссии по поводу поддержки для тех, кто пострадал от коронавируса.

Вакцина от COVID-19 в США

Николай Воробьев рассказал, что есть слухи, что до 3 ноября в США появится вакцина от коронавируса. По его словам, об этом говорили представители в республиканских кругах. В частности, он считает, что если Трамп использует эту вакцину на себе и вылечится – это хорошо повлияет на результаты выборов.

"Известно, что лучшие специалисты вовлечены в изготовление вакцины. Возможно она появится до выборов в США и тогда она будет иметь политический эффект", – подчеркнул исследователь.

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