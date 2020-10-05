COVID-19 у Трампа: эксперт объяснил, как это повлияет на результаты выборов в США
Сейчас в США есть много спекуляций по поводу того, когда именно Дональд Трамп заболел COVID-19 и при каких условиях. В то же время он мог заразить свое окружение в Белом Доме, сотрудники которого вынуждены сдавать тесты на заболевание.
С другой стороны, неизвестно, был ли действующий президент США больным во время дебатов с Джо Байденом. Об этом в эфире 24 каналу рассказал исследователь института Джона Хопкинса в Вашингтоне Николай Воробьев.
Читайте также Больной коронавирусом Трамп "прокатился" в авто возле госпиталя: видео
Разногласия между Трампом и Байденом
По его словам, во время дебатов Трамп и его жена демонстративно показывали, что не нужно бояться COVID-19, это касается момента, когда Мелания Трамп вышла на сцену без маски. В то же время жена Байдена вышла к своему мужу в маске, отметил исследователь.
Трамп будет пытаться показать, что его физическому состоянию ничего не угрожает. Ведь главной претензией к Байдену с стороны республиканцев было то, что в 2021 году ему исполнится 78 лет,
– отметил Воробьев.
Также он отметил, что Трамп постоянно подчеркивал, что Байден физически не готов стать следующим президентом США – сейчас все это может повернуться против Трампа. Призывы к тому, чтобы начать работать так, как это было до коронавируса – будут ставить под вопрос, сказал исследователь института Джона Хопкинса.
Обратите внимание Трампа планируют выписать из больницы – в Белом доме назвали дату
Разница между восприятием пандемии
По словам Николая Воробьева, Трамп считает, что надо освободить США от так называемого локдауна и дать предприятиям возможность работать.
Логика Трампа и республиканцев заключается в том, что большинству людей наносит вред не пандемия, а именно карантин, в частности из-за проблем с рабочими местами,
– сказал исследователь.
Он отметил, что Байден наоборот делает акцент на продолжении карантина, сейчас в конгрессе продолжаются дискуссии по поводу поддержки для тех, кто пострадал от коронавируса.
Вакцина от COVID-19 в США
Николай Воробьев рассказал, что есть слухи, что до 3 ноября в США появится вакцина от коронавируса. По его словам, об этом говорили представители в республиканских кругах. В частности, он считает, что если Трамп использует эту вакцину на себе и вылечится – это хорошо повлияет на результаты выборов.
"Известно, что лучшие специалисты вовлечены в изготовление вакцины. Возможно она появится до выборов в США и тогда она будет иметь политический эффект", – подчеркнул исследователь.
Что известно о COVID-19 у Трампа
- 2 октября Дональд Трамп заявил, что они с женой Меланией заразились коронавирусом.
- Примерно через 24 часа супружескую пару госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- 4 сентября президент записал видео, в котором поблагодарил американцев за заботу и заявил, что чувствует себя уже лучше, но "следующие несколько дней будут настоящим испытанием".