Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени заразилась коронавирусом. Кроме того, COVID-19 подхватили ее заместители Чэд Гилмартин и Каролина Левитт.

Политик рассказала, что сдавала тесты на коронавирус ежедневно, с тех пор как спикер президента США Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Об этом Макинени написала в твиттере.

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До 5 октября все результаты тестов были отрицательными. Сейчас пресс-секретарь Белого дома сообщила, что не испытывает никаких симптомов COVID-19, однако последующие дни проведет на карантине. Во время самоизоляции Макинени продолжит "работать от имени американского народа".

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