COVID-19 заразилась пресс-секретарь Белого дома и ее помощники
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени заразилась коронавирусом. Кроме того, COVID-19 подхватили ее заместители Чэд Гилмартин и Каролина Левитт.
Политик рассказала, что сдавала тесты на коронавирус ежедневно, с тех пор как спикер президента США Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Об этом Макинени написала в твиттере.
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До 5 октября все результаты тестов были отрицательными. Сейчас пресс-секретарь Белого дома сообщила, что не испытывает никаких симптомов COVID-19, однако последующие дни проведет на карантине. Во время самоизоляции Макинени продолжит "работать от имени американского народа".
Что известно о COVID-19 в Белом доме
- 2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его первая помощница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.
- В тот же день стало известно, что Трамп и его жена Мелания также подхватили COVID-19. Впоследствии супругов госпитализировали в военно-медицинский госпиталь. Сейчас Трамп хорошо себя чувствует.
- Впоследствии американские СМИ сообщили: помощник Трампа Ник Луна также заразился коронавирусом.