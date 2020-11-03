Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заболел коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 нардеп получил 2 ноября.

Этот тест коронавируса, по-видимому, был 5 с начала пандемии. Об этом Завитневич написал на своей странице в фейсбуке.

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Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска,

– заявил политик.

Что известно об Александре Завитневиче

Завитневичу – 47 лет.

Он является нардепом Верховной Рады 9 созыва.

Баллотировался от партии "Слуга народа".

С 2019 года возглавляет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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