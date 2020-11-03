Глава комитета по нацбезопасности Завитневич заразился COVID-19
Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заболел коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 нардеп получил 2 ноября.
Этот тест коронавируса, по-видимому, был 5 с начала пандемии. Об этом Завитневич написал на своей странице в фейсбуке.
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Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется это была 5 попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться. А всем желаю 36,6! Маска, маска и еще раз маска,
– заявил политик.
Что известно об Александре Завитневиче
- Завитневичу – 47 лет.
- Он является нардепом Верховной Рады 9 созыва.
- Баллотировался от партии "Слуга народа".
- С 2019 года возглавляет комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Что известно о COVID-19 в Украине
- За сутки 2 ноября в Украине обнаружили 8899 новых зараженных коронавирусом.
- Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 411 093 случая инфицирования COVID-19.
- Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что "мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе".
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