Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали COVID-19, пока не нуждается в госпитализации. Однако в случае ухудшения самочувствия Зеленский будет лечиться в том медучреждении, в котором будет свободное место.

Он подчеркнул, что президент дал поручение разворачивать госпитали во всех областных центрах. В частности, отделение для больных COVID-19 уже начало работать в больнице "Феофания". Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"Президент будет лечиться там, где будет свободное место, если госпитализация будет нужна", – заверил Радуцкий.

Он добавил, что сейчас состояние президента стабильное, он чувствует себя неплохо. Других симптомов, кроме температуры 37,5, нет.

К сожалению, в Офисе Президента повышена заболеваемость коронавирусом. Президент будет работать в онлайн-режиме. Он остается на прямой связи, он может работать, но должен находиться в изоляции,

– заверил Радуцкий.

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