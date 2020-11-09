COVID-19 у Зеленского: Радуцкий ответил, где будет лечиться президент
Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали COVID-19, пока не нуждается в госпитализации. Однако в случае ухудшения самочувствия Зеленский будет лечиться в том медучреждении, в котором будет свободное место.
Он подчеркнул, что президент дал поручение разворачивать госпитали во всех областных центрах. В частности, отделение для больных COVID-19 уже начало работать в больнице "Феофания". Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Важно У Зеленского обнаружили коронавирус: в каком состоянии президент
"Президент будет лечиться там, где будет свободное место, если госпитализация будет нужна", – заверил Радуцкий.
Он добавил, что сейчас состояние президента стабильное, он чувствует себя неплохо. Других симптомов, кроме температуры 37,5, нет.
К сожалению, в Офисе Президента повышена заболеваемость коронавирусом. Президент будет работать в онлайн-режиме. Он остается на прямой связи, он может работать, но должен находиться в изоляции,
– заверил Радуцкий.
СOVID-19 в Офисе Президента: что известно
- О коронавирусе у президента Владимира Зеленского стало известно 9 ноября 2020 года. Глава государства сам рассказал об этом на своей странице в телеграм.
- Он сообщил, что чувствует себя хорошо, у него температура 37,5.
- Впоследствии стало известно, что заболел и глава ОП Андрей Ермак. Он сообщил, что сейчас чувствует себя нормально. Учитывая его состояние, будет оставаться на самоизоляции.
- Также болезнь подозревали у заместительницы Ермака Юлии Ковалив. Однако, к счастью, та получила отрицательный тест, поэтому будет работать в обычном режиме.
Поделиться новостью