У президента Владимира Зеленского 9 ноября обнаружили коронавирус. Сейчас у главы государства лишь 1 симптом болезни.

В каком состоянии Зеленский

Президент чувствует себя хорошо. Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, сообщает Укринформ.

Кстати Это за гранью человечности: Зеленский возмутился из-за реакции оппонентов на COVID-19 у него

Среди симптомов коронавируса у президента невысокая температура. Глава государства находится на самоизоляции под наблюдением врачей и работает из дома. По словам пресс-секретаря, у президента сильный иммунитет, ведь он употребляет много витаминов и занимается спортом

Он бодр и в хорошем настроении,

– заметила Мендель.

Кроме этого, в эфире "Сніданку з 1+1" пресс-секретарь призналась, что инфицирование Зеленского было очень неожиданным. Мендель подчеркнула, что в Офисе Президента регулярно проводят тестирование на коронавирус.

К слову, супруга президента Елена Зеленская тоже подтвердила, что политик чувствует себя нормально.

Что известно о коронавирусе у Зеленского

Президент 9 ноября сообщил, что у него обнаружили COVID-19.

Международное сообщество пожелало главе государства выздоровления. В то же время у политических оппонентов Зеленского такая новость вызвала радость.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил: если Зеленский потеряет дееспособность, глава Рады может возглавить государство.

Обратите внимание! Коронавирусом заболел также глава Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время его заместитель Юлия Ковалив получила отрицательный тест.