Окружение олигарха Игоря Коломойского забрало около миллиарда гривен из коронавирусного фонда, который выделили на ремонт дорог в Ивано-Франковской области. Фирма, которую связывают с олигархом выиграла все тендеры.

Так, все тендеры по ремонту дорог на Прикарпатье выиграла фирма "ПБС". Об этом свидетельствует расследование "Наши деньги". Совокупная стоимость тендеров составила 3,58 миллиарда гривен. Однако 916 миллионов гривен на ремонт выделили из COVID-фонда.

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Каким образом фирма выиграла все тендеры

"ПБС" конкурировала только с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины. В частности, с "Автомагистраль-Юг "с орбиты бизнесмена Александра Бойко и ООО "Ростдорстрой" из окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Фирмы торговались с конкурентом неохотно, поэтому средняя скидка "ПБС" составляла менее 4%.

Предыдущие тендеры "ПБС" разыграло с компаниями, которые связаны с бизнесменом Араика Амирханяна. Скидка компании тоже была несущественной – 5,5%.

Что известно о "ПБС"

Фирму основали еще в 2004 году в Ивано-Франковске. Уставный капитал компании составляет 6,2 миллиона гривен. По состоянию на ноябрь 2020 года "ПБС"– 2 в рейтинге подрядчиков "Укравтодора"

Основательница фирмы Иванна Непик ранее работала на курорте "Буковель" Коломойского, когда директором был Александр Шевченко. К слову, Шевченко же участвовал в выборах в Ивано-Франковский областной совет от партии "За майбутнє" бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы.

По информации расследователей, почти ежедневно Шевченко публикует в фейсбуке посты с фотографиями дорожных подрядов "ПБС", где обращает внимание, что его "команда начала работу".

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