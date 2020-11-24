С коронавирусного фонда использовали более 60% денег: сколько и на что ушло
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 41 миллиард гривен. Это более 60% всех выделенных денег.
Об уровне использования денег из Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 20 ноября сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Использовали 41 миллиард гривен, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд гривен,
– говорится в сообщении.
На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 миллиарда гривен из предусмотренных 18,5 миллиардов.
На что именно ушли деньги
- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 миллиарда гривен из предусмотренных 6,1 миллиарда гривен;
- на строительство и ремонт приемных отделений – 1,7 миллиарда гривен;
- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты – использовали 0,8 миллиарда гривен из предусмотренных 4 миллиардов;
- местным бюджетам перечислили субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 миллионов гривен из 1,5 миллиарда гривен;
- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовали 0,5 миллиарда гривен из предусмотренных 4,7 миллиарда, то есть 10,6%;
- на закупку аппаратов ИВЛ – 42 миллиона гривен из предусмотренных 100 миллионов.
Другие расходы из Фонда
- на мероприятия по соцзащите направили 9,4 миллиарда гривен из предусмотренных 11,7 миллиардов;
- 0,8 миллиарда гривен использовали на выплату пособия на детей ФЛП, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога.
По состоянию на 1 ноября пособие на детей получили 86 949 ФЛП; пособие по безработице перечислили на счета 467 662 человек, а работодателям перечислили деньги для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.
- выплаты материального обеспечения 32 220 людям и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198 341;
- на мероприятия в сфере стимулирования экономики использовали 20,8 миллиарда гривен из предусмотренных 32,4 миллиарда, то есть 64%;
- для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислено 20,76 миллиарда гривен из предусмотренных 31,45 миллиарда, то есть 66%;
- на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 миллионов гривен из предусмотренных 1 млрд, или 5,8%;
- на обеспечение правопорядка использовали 2 миллиарда гривен с 2,7 миллиарда, то есть 92%;
- на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 миллионов гривен. Сейчас использовали половину – 324 миллиона.
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