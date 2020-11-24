Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 41 миллиард гривен. Это более 60% всех выделенных денег.

Об уровне использования денег из Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 20 ноября сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Читайте также Власти обещают новый пакет помощи бизнесу: откуда возьмут деньги

Использовали 41 миллиард гривен, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд гривен,

– говорится в сообщении.

На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 миллиарда гривен из предусмотренных 18,5 миллиардов.

На что именно ушли деньги

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 миллиарда гривен из предусмотренных 6,1 миллиарда гривен;

медицинским работникам использовано 4,2 миллиарда гривен из предусмотренных 6,1 миллиарда гривен; на строительство и ремонт приемных отделений – 1,7 миллиарда гривен;

– 1,7 миллиарда гривен; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты – использовали 0,8 миллиарда гривен из предусмотренных 4 миллиардов;

и закупку средств индивидуальной защиты – использовали 0,8 миллиарда гривен из предусмотренных 4 миллиардов; местным бюджетам перечислили субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 миллионов гривен из 1,5 миллиарда гривен;

в размере 571 миллионов гривен из 1,5 миллиарда гривен; на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовали 0,5 миллиарда гривен из предусмотренных 4,7 миллиарда, то есть 10,6%;

для приемных отделений опорных больниц использовали 0,5 миллиарда гривен из предусмотренных 4,7 миллиарда, то есть 10,6%; на закупку аппаратов ИВЛ – 42 миллиона гривен из предусмотренных 100 миллионов.

Другие расходы из Фонда

на мероприятия по соцзащите направили 9,4 миллиарда гривен из предусмотренных 11,7 миллиардов;

направили 9,4 миллиарда гривен из предусмотренных 11,7 миллиардов; 0,8 миллиарда гривен использовали на выплату пособия на детей ФЛП, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога.

По состоянию на 1 ноября пособие на детей получили 86 949 ФЛП; пособие по безработице перечислили на счета 467 662 человек, а работодателям перечислили деньги для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина.

выплаты материального обеспечения 32 220 людям и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198 341;

32 220 людям и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198 341; на мероприятия в сфере стимулирования экономики использовали 20,8 миллиарда гривен из предусмотренных 32,4 миллиарда, то есть 64%;

использовали 20,8 миллиарда гривен из предусмотренных 32,4 миллиарда, то есть 64%; для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования государственного значения перечислено 20,76 миллиарда гривен из предусмотренных 31,45 миллиарда, то есть 66%;

общего пользования государственного значения перечислено 20,76 миллиарда гривен из предусмотренных 31,45 миллиарда, то есть 66%; на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 миллионов гривен из предусмотренных 1 млрд, или 5,8%;

и креативных индустрий использовано 58 миллионов гривен из предусмотренных 1 млрд, или 5,8%; на обеспечение правопорядка использовали 2 миллиарда гривен с 2,7 миллиарда, то есть 92%;

использовали 2 миллиарда гривен с 2,7 миллиарда, то есть 92%; на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрели 524 миллионов гривен. Сейчас использовали половину – 324 миллиона.

Обратите внимание! По состоянию на 6 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39 миллиардов гривен, что составляет 59% выделенных средств.