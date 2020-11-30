Предприниматели из разных частей Украины 30 ноября устроили пикет под Верховной Радой. Они выступают не только против усиления карантинных ограничений, но и против фискализации малого и микробизнеса.

Всего под Радой собрались примерно 50 человек. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Важно 8 тысяч и освобождение от налогов: как украинцам компенсируют потери из-за карантина

Люди держали в руках большие флаги с надписями #SaveФОП. В целом акция протеста назвали "Налоговый майдан #SaveФОП "Право на труд".

Против чего выступают ФЛП

Митингующие протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.

Люди требуют принять законопроекты об отмене фискализации малого и микробизнеса.

Почти все протестующие соблюдали социальную дистанцию и были в защитных масках. За протестом следили несколько правоохранителей.

Пикет предпринимателей под Верховной Радой / Фото "Цензор.НЕТ"

Как власти собираются помогать бизнесу на время карантина

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.

Планируется, что предприниматели, чей бизнес пострадал во время карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

в размере 8 тысяч гривен. Также предусмотрят компенсацию предпринимателям за сохранение рабочих мест . Получить деньги можно будет, зайдя в приложение "Дия". В нем необходимо будет ввести персональные данные и номер банковской карты .

. Получить деньги можно будет, зайдя в приложение "Дия". В нем необходимо будет ввести персональные данные и . После того, как в течение нескольких дней данные предпринимателя проверят, ему выплатят пособие.

Также 30 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций. Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.