В Дании плохо похороненные тушки норок могут сильно загрязнить грунтовые воды. А еще 1,5 миллиона убитых зверят власть просто потеряла.

Экологи просят власти остановить распространение яда

Правительственное агентство по защите окружающей среды уже обнародовало отчет о вреде, который могут нанести трупные выделения. Об этом информирует The Guardian.

К теме Убитых из-за коронавируса норок в Дании выталкивает из могил

Сейчас задача номер 1 для властей – остановить распространение яда.

Согласно ряду предположений, грунтовые воды, которые находятся ближе всего к поверхности, уже могут быть загрязнены,

– сказал геолог Клаус Келлер.

В профильном министерстве не знают, где закопали 4 700 норок

Между тем, в Министерстве продовольствия Дании "подзабыли", где именно похоронили 4 700 тонн норок. Сейчас 1,5 миллиона тушек числятся "пропавшими без вести". Что касается остальных 26 400 тонн – то локации известны. Еще 300 тонн вскоре сожгут.

Почему в Дании убивали норок? В Дании у норок обнаружили коронавирус. Мутировавший COVID-19 передавался от животных людям. Из-за этой мутации в Дании уничтожили 15 миллионов норок на более тысячи ферм.

Больше новостей о коронавирусе можно прочитать здесь.