Эпопея с норками в Дании: могильники с животными могут загрязнить грунтовые воды
В Дании плохо похороненные тушки норок могут сильно загрязнить грунтовые воды. А еще 1,5 миллиона убитых зверят власть просто потеряла.
Экологи просят власти остановить распространение яда
Правительственное агентство по защите окружающей среды уже обнародовало отчет о вреде, который могут нанести трупные выделения. Об этом информирует The Guardian.
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Сейчас задача номер 1 для властей – остановить распространение яда.
Согласно ряду предположений, грунтовые воды, которые находятся ближе всего к поверхности, уже могут быть загрязнены,
– сказал геолог Клаус Келлер.
В профильном министерстве не знают, где закопали 4 700 норок
Между тем, в Министерстве продовольствия Дании "подзабыли", где именно похоронили 4 700 тонн норок. Сейчас 1,5 миллиона тушек числятся "пропавшими без вести". Что касается остальных 26 400 тонн – то локации известны. Еще 300 тонн вскоре сожгут.
Почему в Дании убивали норок?
В Дании у норок обнаружили коронавирус. Мутировавший COVID-19 передавался от животных людям. Из-за этой мутации в Дании уничтожили 15 миллионов норок на более тысячи ферм.
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