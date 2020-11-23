В Дании суд признал виновными представителей преступной группировки, которые шантажировали украинских перевозчиков. В частности, они нападали на водителей в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг.

Четверо злоумышленников шантажировали владельцев микроавтобусов для перевозок еще в июле – ноябре 2019 года. Об этом сообщили в посольстве Украины в Королевстве Дания.

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В сообщении указано, что водителей заставляли "выплачивать дань", грабили и брали в заложники. Также злоумышленники вредили всему имуществу перевозчиков и угрожали им.

Последний инцидент произошел 21 ноября 2019 года на отрезке маршрута между городами Вайле и Горсенс,

– говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что тогда преступники напали на украинского водителя и захватили его авто. В тот же день машина сгорела.

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Подозреваемых смогли установить и задержать после вмешательства Посольства Украины в Дании в это дело. Они также сотрудничали с украинскими перевозчиками и правоохранителями.

Что грозит преступникам

Суд в Дании приговорил злоумышленников и вынес приговор о лишении свободы. В частности, двое виновных будут отбывать наказание в течение 1 года и 4 месяцев, а еще двое – 2 года и 5 месяцев и 3 года и 3 месяца.

Также двум злоумышленникам запретили въезжать на территорию Дании в течение 12 лет. Еще двое из них пожизненно не смогут находиться на территории страны.