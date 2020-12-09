Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России. Мужчина за деньги делился добытой информацией с российской разведкой. Обвиняемому грозит лишение свободы и депортация.

Мужчина собирал данные об энергетических технологиях

Подозреваемый в шпионаже жил в Дании. Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на датские СМИ.

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Мужчина, вероятно, передавал информацию, которая касалась датских энергетических технологий.

Рассмотрение дела будет закрытым

Поймали шпиона в июле 2020 года после большого расследования в Полицейской разведывательной службе. Сейчас обвиняемый под стражей.

В прокуратуре отметили, что, скорее всего, рассмотрение дела будет закрытым. Сторона обвинения будет просить о тюремном заключении и депортации.

В Чехии осудили гражданина страны, воевавшего за боевиков

Отметим, что недавно резонансное дело рассматривали в Чехии. Гражданину страны, который воевал на Донбассе за боевиков, изменили приговор: условный срок на 3 года лишения свободы. Таким было решение Верховного суда в Праге. Это прецедент, ведь раньше за такое преступление не было реальных заключений для граждан страны.