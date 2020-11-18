Это не редкость, кандидаты у них есть, – Гетманцев отреагировал на постановление об увольнении
Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на проект постановления о его увольнении. Он считает, что инициативы по детенизации не устраивают олигархов и контрабандистов.
Если поднимается любой кадровый вопрос в Верховной Раде – это прекрасно. Ведь депутаты могут определить, кто их удовлетворяет, а кто – нет. Это нормальные демократические вещи, если они осуществляются согласно законодательству. Такое мнение озвучил Гетманцев в эфире 24 канала.
Тем временем Нардепы добиваются освобождения Гетманцева: в Раде зарегистрировали постановление
"Однако о причинах и основаниях надо узнать у авторов постановления... с другой стороны, я хочу обратить внимание, что комитет под моим председательством, но это определенно не моя лишь заслуга, но так или иначе принял наибольшее количество закопроектов в течение 1,5 года, которые содержат системные реформы, направленные прежде всего на детенизацию", – пояснил он.
Бесспорно детенизация – это процесс, который не всем нравится в обществе, в частности олигархам и контрабандистам. Такие инициативы вызывают безосновательную критику,
– подчеркнул Гетманцев.
Также добавил: "Поэтому недудивительны любые попытки убрать меня с должности, поскольку моя политика и деятельность является очень последовательной, системной, направленной на детенизацию, что нам необходимо сегодня сделать, чтобы иметь нормальную цивилизованную страну, а не черную экономическую дыру на карте Европы".
Кто может заменить Гетманцева
Он отметил, что кандидаты на его должность уже есть и добавил: "Это видимо будет более удобная фигура, но надо их спрашивать".
Постановление об увольнении Гетманцева: что известно
- 17 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Причина – "неудовлетворительная работа в должности".
- Сам текст постановления еще не опубликовали. Среди авторов – нардепы от "За майбутнє", "Доверия" и "Европейской солидарности".
- Накануне представители "За майбутнє" и "Батькивщины" говорили, что зарегистрируют проект постановления об увольнении Гетманцева, если Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов. И Рада таки провалила этот законопроект.
Поделиться новостью