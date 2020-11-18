Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на проект постановления о его увольнении. Он считает, что инициативы по детенизации не устраивают олигархов и контрабандистов.

Если поднимается любой кадровый вопрос в Верховной Раде – это прекрасно. Ведь депутаты могут определить, кто их удовлетворяет, а кто – нет. Это нормальные демократические вещи, если они осуществляются согласно законодательству. Такое мнение озвучил Гетманцев в эфире 24 канала.

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"Однако о причинах и основаниях надо узнать у авторов постановления... с другой стороны, я хочу обратить внимание, что комитет под моим председательством, но это определенно не моя лишь заслуга, но так или иначе принял наибольшее количество закопроектов в течение 1,5 года, которые содержат системные реформы, направленные прежде всего на детенизацию", – пояснил он.

Бесспорно детенизация – это процесс, который не всем нравится в обществе, в частности олигархам и контрабандистам. Такие инициативы вызывают безосновательную критику,

– подчеркнул Гетманцев.

Также добавил: "Поэтому недудивительны любые попытки убрать меня с должности, поскольку моя политика и деятельность является очень последовательной, системной, направленной на детенизацию, что нам необходимо сегодня сделать, чтобы иметь нормальную цивилизованную страну, а не черную экономическую дыру на карте Европы".

Кто может заменить Гетманцева

Он отметил, что кандидаты на его должность уже есть и добавил: "Это видимо будет более удобная фигура, но надо их спрашивать".

Постановление об увольнении Гетманцева: что известно