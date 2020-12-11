В Дании зафиксировали рекордное для страны суточное количество заболевших – более 3 тысяч. Следовательно, правительство страны решило ввести жесткие карантинные ограничения в 31 из 98 муниципалитетов.

Новые ограничения начнут действовать с 11 декабря и продлятся минимум до 3 января. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Дании Магнуса Хьюнке пишет The Lokal.

Ранее В Дании зараженные СOVID-19 норки сбежали из звероферм

Что окажется под запретом

Усиленные карантинные меры предусматривают закрытие всех ресторанов и кафе, спортзалов и бассейнов, кроме мест тренировки профессиональных спортсменов. Закроют также музеи, кинотеатры, библиотеки.

Школьники от 5 класса и старше перейдут на дистанционное обучение. То же самое ждет студентов вузов, однако экзамены отменять не будут. Они состоятся в онлайн-формате.

Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу.

Бизнес просят сделать так же.

В конце октября в Дании уже вводили жесткий карантин, правда, только для 7 северных муниципалитетов. Там на норковых фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.

Какова ситуация с коронавирусом в Дании: