Дания частично вводит локдаун: где и что он предполагает
В Дании зафиксировали рекордное для страны суточное количество заболевших – более 3 тысяч. Следовательно, правительство страны решило ввести жесткие карантинные ограничения в 31 из 98 муниципалитетов.
Новые ограничения начнут действовать с 11 декабря и продлятся минимум до 3 января. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения Дании Магнуса Хьюнке пишет The Lokal.
Ранее В Дании зараженные СOVID-19 норки сбежали из звероферм
Что окажется под запретом
- Усиленные карантинные меры предусматривают закрытие всех ресторанов и кафе, спортзалов и бассейнов, кроме мест тренировки профессиональных спортсменов. Закроют также музеи, кинотеатры, библиотеки.
- Школьники от 5 класса и старше перейдут на дистанционное обучение. То же самое ждет студентов вузов, однако экзамены отменять не будут. Они состоятся в онлайн-формате.
- Государственных служащих во всех случаях, когда это возможно, переведут на дистанционную работу.
- Бизнес просят сделать так же.
В конце октября в Дании уже вводили жесткий карантин, правда, только для 7 северных муниципалитетов. Там на норковых фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.
Какова ситуация с коронавирусом в Дании:
- За последние сутки в стране прибавилось еще 3 132 случая COVID-19. Это рекордная для страны цифра, правда, ожидаемая. В начале января в Дании фиксировали увеличение количества инфицированных – ежедневно около 2 тысяч новых случаев.
- Всего в стране уже заболели более 100 тысяч человек, 918 умерли, а более 75 тысяч выздоровели.
Поделиться новостью