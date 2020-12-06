Дания отказывается от добычи нефти и газа в Северном море. До 2050 года страна планирует полностью прекратить добычу углеводородов. Это делают с экологической целью.

Власти страны уже отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений. Об этом сообщает BBC.

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Министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен заявил, что страна приняла историческое решение.

Мы ставим финальную точку в эре полезных ископаемых. Мы – лидер по добыче нефти в ЕС, и наше решение будет иметь резонанс по всему миру,

– отметил Йоргенсен.

Чиновник также отметил, что к 2050 году Дания хочет стать климатически нейтральной. Однако из-за своего решения страна может потерять 2,1 миллиарда долларов.

До 2030 года страна планирует снизить уровень выбросов в атмосферу углекислого газа на 70%.



До 2050 года Дания надеется снизить уровень выбросов CO2 до нуля.

Реакция Greenpeace