Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море: как это может изменить мир
Дания отказывается от добычи нефти и газа в Северном море. До 2050 года страна планирует полностью прекратить добычу углеводородов. Это делают с экологической целью.
Власти страны уже отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений. Об этом сообщает BBC.
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Министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен заявил, что страна приняла историческое решение.
Мы ставим финальную точку в эре полезных ископаемых. Мы – лидер по добыче нефти в ЕС, и наше решение будет иметь резонанс по всему миру,
– отметил Йоргенсен.
Чиновник также отметил, что к 2050 году Дания хочет стать климатически нейтральной. Однако из-за своего решения страна может потерять 2,1 миллиарда долларов.
- До 2030 года страна планирует снизить уровень выбросов в атмосферу углекислого газа на 70%.
- До 2050 года Дания надеется снизить уровень выбросов CO2 до нуля.
Реакция Greenpeace
- В Greenpeace такое решение власти Дании уже назвали переломным.
- Глава отдела климатической и экологической политики в Greenpeace Хелен Хагель отметила, что Дания имеет потенциал стать лидером "зеленого движения".
- Страна может вдохновить соседние государства покончить с зависимостью от углеводородов и спасти климат.
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