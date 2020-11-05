Правительство Дании планирует ввести новые ограничения в 7 северных муниципалитетах. Там ограничат передвижение населения. Все потому, что на норковых фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.

Кроме того, в муниципалитетах Северной Ютландии закроют рестораны, а также запретят спортивные и культурные мероприятия на ближайшие 4 недели. Об этом сообщает The Local.

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Где введут ограничения на передвижение

Херринг,

Фредериксхавн,

Вестиммерланн,

Брондерслев,

Яммербугт,

Тистед,

Лесё

Жители этих муниципалитетов должны приготовиться к еще более жестким ограничениям,

– сказал премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Почему в Дании вводят новые ограничения

Все из-за вспышки мутированного коронавируса на норковых фермах. В частности, болезнь может распространяться на людей и ослаблять способность организма к производству антител. Из-за этого в Дании придется уничтожить от 15 до 17 миллионов норок.

По словам премьер-министра, мутация может создать риск того, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом.

Заметим, это уже не впервые в Дании обнаружили вспышку коронавируса на норковых фермах. Ранее в государстве усыпили 2,5 миллиона животных.

Обратите внимание! По состоянию на 5 ноября в Дании подтвердили 50 530 случаев COVID-19. Всего за период пандемии от вируса в стране умерли 729 человек.