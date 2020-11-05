Дания введет новые карантинные ограничения из-за мутации коронавируса: что запретят
Правительство Дании планирует ввести новые ограничения в 7 северных муниципалитетах. Там ограничат передвижение населения. Все потому, что на норковых фермах обнаружили новую мутационную версию COVID-19, которая распространилась на людей.
Кроме того, в муниципалитетах Северной Ютландии закроют рестораны, а также запретят спортивные и культурные мероприятия на ближайшие 4 недели. Об этом сообщает The Local.
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Где введут ограничения на передвижение
- Херринг,
- Фредериксхавн,
- Вестиммерланн,
- Брондерслев,
- Яммербугт,
- Тистед,
- Лесё
Жители этих муниципалитетов должны приготовиться к еще более жестким ограничениям,
– сказал премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Почему в Дании вводят новые ограничения
Все из-за вспышки мутированного коронавируса на норковых фермах. В частности, болезнь может распространяться на людей и ослаблять способность организма к производству антител. Из-за этого в Дании придется уничтожить от 15 до 17 миллионов норок.
По словам премьер-министра, мутация может создать риск того, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом.
Заметим, это уже не впервые в Дании обнаружили вспышку коронавируса на норковых фермах. Ранее в государстве усыпили 2,5 миллиона животных.
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