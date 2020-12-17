В Дании с 25 декабря вводят жесткий карантин на период рождественских праздников. В правительстве заявили, что медицинская система страны находится на грани коллапса и требует неотложных решений.

Общенациональный локдаун начнется с Рождества, 25 декабря, однако некоторые ограничения могут вступить в силу уже с 17 декабря. Об этом сообщает The Local Denmark со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Ранее Дания частично вводит локдаун: где и что он предполагает

С 17 декабря в стране будут закрыты все торгово-развлекательные центры, а уже с 25 декабря по 3 января – остальные магазины непродовольственного значения. Работать смогут только продуктовые маркеты и аптеки.

Кроме этого, с понедельника с 21 декабря все школы перейдут на дистанционное обучение. Несмотря на то, что сейчас в стране некоторые учебные заведения не работают, ученики до четвертого класса учатся в привычном формате.

Мы уже достигли 4 уровня риска по всей стране. Поэтому власти полностью понимают масштабность вспышки коронавирусной болезни,

– сообщила глава правительства Дании.

Ожидается, что период рождественских праздников будет самым тяжелым для Дании за все время пандемии COVID-19.

Ситуация с COVID-19 в Дании: что известно