Дания вводит жесткий локдаун на рождественские праздники: что не будет работать
В Дании с 25 декабря вводят жесткий карантин на период рождественских праздников. В правительстве заявили, что медицинская система страны находится на грани коллапса и требует неотложных решений.
Общенациональный локдаун начнется с Рождества, 25 декабря, однако некоторые ограничения могут вступить в силу уже с 17 декабря. Об этом сообщает The Local Denmark со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
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С 17 декабря в стране будут закрыты все торгово-развлекательные центры, а уже с 25 декабря по 3 января – остальные магазины непродовольственного значения. Работать смогут только продуктовые маркеты и аптеки.
Кроме этого, с понедельника с 21 декабря все школы перейдут на дистанционное обучение. Несмотря на то, что сейчас в стране некоторые учебные заведения не работают, ученики до четвертого класса учатся в привычном формате.
Мы уже достигли 4 уровня риска по всей стране. Поэтому власти полностью понимают масштабность вспышки коронавирусной болезни,
– сообщила глава правительства Дании.
Ожидается, что период рождественских праздников будет самым тяжелым для Дании за все время пандемии COVID-19.
Ситуация с COVID-19 в Дании: что известно
- За минувшие сутки, 16 декабря, в стране обнаружили 3 693 новые случая инфицирования COVID-19. Этот показатель является самым высоким с начала пандемии. Также значительно увеличилось количество госпитализированных больных.
- В общем за все время пандемии в Дании коронавирусом заболели почти 120 тысяч человек.
- Власть применяет шкалу от 1 до 5 уровня, чтобы оценивать серьезность нынешней ситуации с COVID-19. Сейчас в стране достигнут уже 4 уровень риска.
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