Секретарь СНБО Алексей Данилов порекомендовал украинцам употреблять чеснок и лук для поддержания иммунитета в любое время эпидемии коронавируса. Сам он COVID-19 не болел.

Свои методы укрепления иммунитета назвал секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает 24 канал.

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Он заявил, что коронавирусом не болел. "Мне болеть нельзя, у меня работы много", – сказал секретарь СНБО.

И добавил, что принимает обязательные витамины. А также прибегает и к народным методам.

Когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук – это не шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что в этих продуктах много фитонцидов. А это, по его словам, обязательно для поддержания внутреннего иммунитета.

Напомним, в начале эпидемии COVID-19 Данилов уже давал похожи советы.

Обратите внимание! В противовирусных и противомикробных свойствах чеснока и лука долго никто не сомневался. Однако впоследствии провели исследование, которое показало, что эти продукты при простуде работают не лучше, чем плацебо, то есть не влияют на симптомы и продолжительность болезни. Кроме того, они могут быть еще и вредными из-за чрезмерного потребления.