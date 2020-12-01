Данилов снова посоветовал украинцам укреплять иммунитет чесноком и луком
Секретарь СНБО Алексей Данилов порекомендовал украинцам употреблять чеснок и лук для поддержания иммунитета в любое время эпидемии коронавируса. Сам он COVID-19 не болел.
Свои методы укрепления иммунитета назвал секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает 24 канал.
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Он заявил, что коронавирусом не болел. "Мне болеть нельзя, у меня работы много", – сказал секретарь СНБО.
И добавил, что принимает обязательные витамины. А также прибегает и к народным методам.
Когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук – это не шутка. Вы знаете, у меня есть определенное образование,
– отметил Данилов.
Секретарь СНБО рассказал, что в этих продуктах много фитонцидов. А это, по его словам, обязательно для поддержания внутреннего иммунитета.
Напомним, в начале эпидемии COVID-19 Данилов уже давал похожи советы.
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