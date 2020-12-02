В СНБО призвали местные советы безотлагательно провести сессии из-за коронавируса. Управленцев попросили рассмотреть вопрос борьбы с пандемией.

Нужно консолидировать и объединить усилия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в письме, сообщили на странице СНБО.

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По словам Данилова, провести сессии крайне важно в каждой области, районе, городе, поселке и селе.

Также секретарь отметил, что благодаря децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ для улучшения жизни жителей общин.

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