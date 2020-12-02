Данилов призвал местные советы срочно провести сессии из-за COVID-19
В СНБО призвали местные советы безотлагательно провести сессии из-за коронавируса. Управленцев попросили рассмотреть вопрос борьбы с пандемией.
Нужно консолидировать и объединить усилия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в письме, сообщили на странице СНБО.
Кстати Данилов снова посоветовал украинцам укреплять иммунитет чесноком и луком
По словам Данилова, провести сессии крайне важно в каждой области, районе, городе, поселке и селе.
Также секретарь отметил, что благодаря децентрализации местные власти получили широкие полномочия для реализации программ для улучшения жизни жителей общин.
Коронавирус в Украине: статистика
- По состоянию на 2 декабря в Украине обнаружили 758 264 больных коронавирусом.
- Однако 369 054 человек уже выздоровели. Зато от осложнений COVID-19 и сопутствующих болезней умерли 12 717 пациентов.
- За сутки 1 декабря диагностировали 13 141 новый случай.
- Из-за стремительного распространения болезни власти хотят ввести локдаун.
Поделиться новостью