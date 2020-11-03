Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал действующий состав Конституционного суда подать в отставку. Он заявил, что глава суда Александр Тупицкий переоценивает значимость собственной персоны.

Судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных принципов конституционного строя в Украине, осуществив попытку свержения конституционного строя и смены политического курса страны, заявил Алексей Данилов в собственном фейсбуке.

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Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде,

– заявил секретарь СНБО.

Он выразил убеждение, что Владимир Зеленский полностью выполнил свои обязательства, подав в парламент проект закона о восстановлении доверия к конституционному судопроизводства.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности призвал судей прекратить шантажировать страну. Мол, не стоит руководствоваться принципом, что заказ олигархов и "иностранных спонсоров" нужно в любом случае выполнять до конца.

"Это путь к пропасти. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку", – призвал Алексей Данилов.

Резюмируя, он выразил убеждение, что общественное доверие к Конституционному суду удастся восстановить – это будет задачей нового его состава.

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